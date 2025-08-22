यूपीएससी मेंस में कैसे करें आंसर राइटिंग किन 5 गलतियों को करने से बचें, जानिए यहां

UPSC Answer Writing Dos and Don'ts: संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 22 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2025 तक चलेगा. प्रीलिम्स क्लीयर करने वाले कैंडिडेट्स अब सबसे टफ स्टेज यानी मेंस में बैठ रहे हैं. इस परीक्षा में सिर्फ आपके नॉलेज की ही नहीं बल्कि आंसर राइटिंग स्किल, एनालिटिकल एबिलिटी और टाइम मैनेजमेंट की असली परख (How to write answers in UPSC Mains) होती है. अगर आप चाहते हैं कि कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर आपके आंसर से इंप्रेस हो, तो सिर्फ कंटेंट नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन और अप्रोच पर भी काम (UPSC Mains Answer Writing Strategy) करना जरूरी है. आइए जानते हैं यूपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग (UPSC Answer Writing Mistakes) का सही तरीका और वो 5 बड़ी गलतियां, जिनसे हर हाल में बचना चाहिए.

अग्निवीरों को कितनी मिलती है सैलरी? चार साल बाद नहीं मिलती ये तमाम सुविधाएं

यूपीएससी मेंस में कैसे करें आंसर राइटिंग - Answer Writing in UPSC Mains

एक्सपर्ट्स के अनुसार, यूपीएससी में पूछे जाने वाले सवालों की असली चाबी उन डायरेक्टिव वर्ड्स में छिपी होती है, जैसे- डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, स्पष्ट करना. अगर इन शब्दों का मतलब सही से समझ लिया जाए तो आधा काम आसान हो जाता है. जैसे- अगर सवाल में 'Critically Analyse' लिखा है तो आपको सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स को नहीं बल्कि उसकी कमियों या चुनौतियों को भी शामिल करना होगा और फिर अंत में एक बैलेंस्ड निष्कर्ष देना होगा. वहीं अगर सवाल 'Discuss' कह रहा है तो आपको विषय पर विस्तार से अलग-अलग नजरिया रखना होगा, इसलिए सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना और उसके डायरेक्टिव को समझना बेहद जरूरी है.

एक परफेक्ट आंसर की खूबसूरती उसके स्ट्रक्चर में होती है. आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर आंसर इंट्रोडक्शन बॉडी कन्क्लूजन पैटर्न में लिखा जाए. शुरुआत में एक छोटा और रिलेवेंट इंट्रोडक्शन दें, जहां आप सवाल से जुड़ा बैकग्राउंड, कोई डेटा या समसामयिक घटना का उल्लेख कर सकते हैं. इसके बाद बॉडी में अपने मुख्य तर्कों को व्यवस्थित तरीके से रखें. यहां आप पॉइंट्स या छोटे-छोटे पैराग्राफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आंसर साफ और पढ़ने में आसान लगे. आखिर में कन्क्लूजन में बैलेंस्ड विचार या सॉल्यूशन दें. इस तरह आपका उत्तर प्रभावशाली बनता है.

UPSC मेंस के आंसर्स को अट्रैक्टिव और बेहतर बनाने के लिए सिर्फ पैराग्राफ पर निर्भर रहना सही स्ट्रैटजी नहीं है. एग्जामिनर का ध्यान खींचने के लिए बीच-बीच में डायग्राम, फ्लोचार्ट और केस स्टडी का इस्तेमाल करना चाहिए. मान लीजिए आप 'इंडिया-यूएस ट्रेड रिलेशनशिप' जैसे टॉपिक पर लिख रहे हैं, तो उसमें एक सिंपल चार्ट बनाकर बड़ी जानकारी को आसान शब्दों में प्रजेंट कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप किसी पॉलिसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी किसी केस स्टडी का छोटा-सा उल्लेख आपके उत्तर को और मजबूत बना देता है.

यूपीएससी मेंस में सफलता सिर्फ नॉलेज पर नहीं बल्कि समय के बेहतर उपयोग पर भी निर्भर करती है. अक्सर कैंडिडेट किसी एक सवाल पर इतना समय खर्च कर देते हैं कि बाकी प्रश्नों को अधूरा छोड़ना पड़ता है, इसलिए शुरुआत से ही यह आदत डालें कि 150 शब्द वाले उत्तर 7-8 मिनट में और 250 शब्द वाले आंसर 10-12 मिनट में पूरे हो जाएं. इस बैलेंस को बनाने के लिए रोजाना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और खुद को टाइम में बाउंड करें. अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हर आंसर बराबर-बराबर क्वालिटी में लिख पाएंगे.

यूपीएससी के आंसर में कठिन और भारी-भरकम भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है. एग्जामिनर आपके नॉलेज से ज्यादा आपकी साफ सोच और स्पष्ट अभिव्यक्ति को देखना चाहता है. इसलिए कोशिश करें कि छोटे और सीधे सेंटेंस इस्तेमाल करें. कठिन शब्दों की बजाय सरल और प्रभावी भाषा अपनाएं. हां, आंसर एकेडमिक जरूर लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि समझने में कठिन हो.

यूपीएससी आंसर राइटिंग में होने वाली 5 बड़ी गलतियां - 5 Mistakes in UPSC Answer Writing

1. कई बार कैंडिडेट अपना नॉलेज दिखाने के चक्कर में सवाल से बाहर लिख देते हैं और उससे भटक जाते हैं.

2. लंबा इंट्रो लिखकर मुख्य कंटेंट के लिए शब्द और समय कम बचता है, इसलिए इंट्रोडक्शन ज्यादा लंबा न हो.

3. फैक्ट और डेटा का गलत इस्तेमाल करना. गलत आंकड़े लिखने से पूरा उत्तर कमजोर दिखता है.

4. कन्क्लूजन को छोड़ देना भी बड़ी गलती होती है. इसके बिना आंसर अधूरा लगता है.

5. बिना प्रैक्टिस के सीधे एग्जाम में अच्छा लिख पाना नामुमकिन होता है.