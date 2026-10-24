हिमांशु भाऊ के बाद उसका करीबी गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया भी USA में गिरफ्तार, एल्विश यादव के घर करवाई थी फायरिंग

भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ की अमेरिका में गिरफ्तारी के बाद उसके करीबी और हरियाणा के पलवल जिले के फरीदपुर गांव का रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर और हिस्ट्रीशीटर नीरज फरीदपुरिया को भी अमेरिका से ही गिरफ्तार किया गया है. हरियाणा STF के इनपुट पर उसे अमेरिका के लास वेगास से धर दबोचा गया. नीरज फरीदपुरिया बंबीहा गैंग का सरगना है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन भी है. वह हत्या, फिरौती और रंगदारी जैसे कई मामलों में वांछित था. विदेश में बैठकर वसूली सिंडिकेट चलाने वाले इस गैंगस्टर को भारत लाने की प्रक्रिया चल रही है.

हिमांशु भाऊ की तरह, नीरज फरीदपुरिया भी हरियाणा पुलिस की 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल था. उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे कई मामले दर्ज हैं. हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एसपी चंद्रमोहन ने अप्रैल 2025 में ये दावा किया था कि नीरज फरीदपुरिया को भारत वापस लाने में कुछ समय लग सकता है. लेकिन उसे वापस लाकर उससे हिसाब जरूर बराबर किया जाएगा. अब उसे विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है.

अमेरिका के लास वेगास से नीरज और हिमांशु भाऊ अरेस्ट

जानकारी के मुताबिक, नीरज और हिमांशु भाऊ दोनों को 22 अक्टूबर को अमेरिका के लास वेगास से एक साथ पकड़ा गया है. हरियाणा STF के इनपुट पर अमेरिका में यह कार्रवाई हुई है.अमेरिकी एजेंसी ICE की मदद से दोनों गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया है. दोनों को भारत डिपोर्ट कराने के लिए हरियाणा STF केंद्रीय एजेंसियों के साथ USA के संपर्क में है.बता दें कि अमेरिका में ICE के तहत काम करने वाली ERO डिवीजन इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के मामलों में हिरासत और देश से निष्कासन की कार्रवाई करती है.

हरियाणा का ये गैंगस्टर अमेरिका से चलाता था गैंग

बता दें कि गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया हरियाणा के पलवल के फरीदपुर गांव का रहने वाला है. वह फिलहाल अमेरिका में था. उस पर 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.नीरज फरीदपुरिया को हरियाणा पुलिस ने 2012 में हुई एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. उसे 2015 में हत्या के एक मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.लेकिन पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 2019 में उसे जमानत दे दी थी. 26 जून ,2019 को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की फरीदाबाद में हत्या हुई इस हत्या में नीरज का नाम सामने आया था. इसके बाद वह दुबई होते हुए कनाडा भाग गया था.

कनाडा में मिली थी बंबीहा गैंग की कमान

विदेश भागने के बाद उसकी ताकत और बढ़ती गई. नीरज को कनाडा में बंबीहा गैंग की कमान सौंप दी गई. बता दें कि बंबीहा लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी गैंग है. कनाडा से नीरज अमेरिका चला गया और वहां से हिमांशु भाऊ गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा था.

कौन है नीरज फरीदपुरिया?

नीरज फरीदपुरिया बंबीहा गैंग का सरगना है. वह अमेरिका से इस गैंग को ऑपरेट करता था. वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन माना जाता है. कनाडा में उसे इस गैंग की कमान सौंपी गई थी. उसे हिमांशु भाऊ का काफी करीबी माना जाता है. गुरुग्राम में एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त 2025 की सुबह हुई कई राउंड फायरिंग की जिम्मेदारी भी उसने ली थी. हिमांशु भाऊ के बाद अब उसके करीबी नीरज फरीदपुरिया को भी अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है.

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