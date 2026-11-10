अखिलेश यादव ने किया अयोध्या को सनातन राजधानी बनाने का वादा, कहा- जमीन सौदों की होगी जांच, राशन में मिलेगा तेल-घी

उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, सूबे का सियासी गलियारा सरगर्म होने लगा है. ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को वादा किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है, तो वे अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' में बदल देंगे. उन्होंने राम मंदिर के पारदर्शी मैनेजमेंट, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, स्थानीय अर्थव्यवस्था को फिर से जिंदा करने और मंदिर नगरी में जमीन के सौदों में कथित घोटालों की जांच कराने का भी वादा किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में, SP प्रमुख ने कहा कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार घट रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर से जुड़ी 'चोरी' के कारण पैदा हुई परेशानी ने स्थानीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाला है. उन्होंने लिखा, "अयोध्या नगरी के मान-सम्मान की पुनर्स्थापना के लिए हम वचनबद्ध हैं. राम-मंदिर की चोरी से आहत होकर जिस प्रकार अयोध्या आने वाले आस्थावान और श्रद्धालु दिन-प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, जिसका सीधा असर यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, हम उसे सुधारेंगे भी और संवारेंगे भी. अयोध्या के मंदिर को पारदर्शी व्यवस्था देकर विश्वास की भी पुनर्स्थापना करेंगे. वर्ल्ड-क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर देकर हम अयोध्या को 'सनातन तीर्थाटन की वैश्विक राजधानी' बनाएंगे."

उन्होंने आगे लिखा है कि "हम एक ऐसी अयोध्या बनाएंगे, जहां कोई भी अहंकारी, तेल बटोरती किसी गरीब स्त्री या बच्चे-बच्ची को बेंत मारकर बेइज्जत और उत्पीड़ित नहीं करेगा. हम सरकार में आकर राशन में ‘तेल-घी' भी देकर शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे."

"अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त कराएंगे और जमीन की जांच बैठाएंगे"

अखिलेश यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो "अयोध्या में परंपरागत नौकायन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे परंपरागत नाविकों को उसका लाभ मिले और भगवान राम और निषादराज का प्रगाढ़ संबंध फिर से स्थापित हो सके. भाजपा इस संबंध को तोड़ना चाह रही है क्योंकि भाजपाई प्रभुत्ववाद कभी नहीं चाहता है कि प्रभु राम और पीडीए समाज का गले मिलने का कोई भी दृश्य किसी को याद रहे."

उन्होंने लिखा है कि "हम अयोध्या को बाहरी ठेकेदारों से मुक्त कराएंगे और जमीन की जांच बैठाएंगे. बाहरी लोगों ने ही अयोध्या को लूटा है. सर्किल रेट के महाघोटाले से जुड़े भाजपाई नेता व भ्रष्ट अधिकारी कोई भी बच नहीं पाएगा. अयोध्या की लूट से भरे उनके खजाने खंगाले जाएंगे

उन्होंने बिना नाम लिए कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर भी निशाना साधा और लिखा, "हम ऐसी व्यवस्था भी बनाएंगे कि कोई भी दुष्मुखी व्यक्ति ‘भगवान राम या भगवान कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी धर्म के आराध्यों और महापुरुषों का अपमान न कर सके या अपमान करके स्वतंत्र न घूम सके. ऐसे धर्म-विरुद्ध लोगों को वैधानिक रूप से निरुद्ध किया जाएगा. दुर्वचन कहनेवाले ऐसे अधर्मी लोगों को प्रश्रय देनेवाले भी पाप के भागीदार होते हैं, उनको भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के षड्यंत्र में संलिप्त होने के कारण यथोचित दंड दिया जाएगा."

अगले साल चुनाव, राम मंदिर बनेगा मुद्दा

ये वादे ऐसे समय में किए गए हैं जब 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राम मंदिर से जुड़े जमीन के सौदों में हुई कथित घोटालों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है. राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी 2017 और 2022 की लगातार दो हार के बाद वापसी करने की उम्मीद कर रही है.

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