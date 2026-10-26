ट्रिपल मर्डर से दहला लखनऊ! पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है. अचानक हुई वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. सआदतगंज के नौबस्ता में ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है. इस वारदात में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई है. जानकारी के मुतबाकि, सआदतगंज के नौबस्ता में चबूतरे और कार पार्किंग के विवाद में नेवी में तैनात ऋषभ शुक्ला ने फायरिंग कर दी.

तैश में आकर हुई फायरिंग में शिवा, उनके बेटे सुयश और भाई की मौत हो गई. शिवा के छोटे भाई शंभू की ट्रॉमा सेंटर में मौत हुई. पुलिस ने आरोपी ऋषभ शुक्ला को हिरासत में ले लिया है. मामले आगे की जांच जारी है.

मृतक शिवा तिवारी आरएसएस का पूर्व जिला सह कार्यवाह रह चुके हैं. वे बिजली विभाग से रिटायर्ड भी हैं. शंभू उर्फ शिवेंद्र, शिव के भाई हैं. सुयेश, शिव के बेटे हैं और बिजली की शॉप चलाते थे. दिसंबर में सुयेश की शादी होनी थी.

क्या है पूरा मामला?

मामले में आरोपी ऋषभ के घर के पास एक बरगद का पेड़ है. पेड़ के पास एक चबूतरा बनाने की चर्चा हो रही थी, जिससे मोहल्ले के लोग पूजा कर सकें. मृतक सहित पूरा मोहल्ला इस बात सहमत था लेकिन आरोपी ऋषभ इस फैसले का विरोध कर रहा था.

इस मामले को लेकर भी आपस में विवाद था. आज शिवा ने अपनी कार बरगद के पेड़ के पास ही खड़ी की थी. इसी बात को लेर आरोपी ऋषभ के साथ विवाद हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि गोली चल गई.

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