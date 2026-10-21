टाइगर श्रॉफ फायरिंग: कोटा से मुंबई लाए गए तीनों आरोपी, रास्ते में 4 बार क्यों बदली गई गाड़ी?

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस मुंबई लेकर पहुच गई है. 21 अक्टूबर की सुबह करीब 3:30 बजे, मुंबई पुलिस का एंटी-एक्सटॉर्शन सेल (AEC) तीनों आरोपियों को लेकर मुंबई पहुंचा. क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सीधे GT अस्पताल ले गई. करीब 20 मिनट में मेडिकल जांच पूरी हो गई, जिसके बाद तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच AEC ऑफिस ले जाया गया. NDTV की टीम राजस्थान के कोटा से लेकर मुंबई तक आरोपियों के साथ-साथ आई. मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे, क्राइम ब्रांच तीनों आरोपियों को कोटा से मुंबई के लिए लेकर निकली थी. रास्ते में आरोपियों को चार से ज्यादा बार एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया.

क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि रास्ते में आरोपियों की गाड़ी इसलिए बदली गई क्योंकि रास्ते में अधिकारी आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे. क्राइम ब्रांच यह जानना चाहती है कि तीनों आरोपियों ने ट्रेन के बजाय सूरत जाने के लिए कैब क्यों ली.

आरोपियों ने बोरीवली तक लोकल ट्रेन ली और वहां से सूरत के लिए कैब पकड़ी. पुलिस ने उनसे उनके बैकग्राउंड और उन्हें निर्देश देने वालों (हैंडलर्स) के बारे में भी पूछताछ की.

आज कोर्ट में होगी पेशी

सुबह 4:00 बजे, मेडिकल जांच के बाद जब आरोपी AEC ऑफिस पहुंचे, तो पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के DCP भी वहां पहुंच गए. तीनों आरोपियों को बुधवार यानी आज दोपहर कोर्ट में पेश किया जाएगा. तीनों आरोपियों के वकील, अजिंक्य मिरगल, AEC ऑफिस पहुंचे.

मुंबई से दिल्ली तक हो रही जांच...

अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की साजिश की जांच मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने चार लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने उन हथियारों का इंतजाम करने और उन्हें पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई, जिनका इस्तेमाल तीन हमलावरों ने किया था.

पुलिस ने कुणाल, सुमित, राधा और बबीता को गिरफ्तार किया और उन्हें मुंबई पुलिस को सौंप दिया. आरोप है कि कुणाल और सुमित ने हथियारों का इंतजाम किया था, जबकि राधा और बबीता मुंबई के दादर गईं और वहां उन तीन लोगों को बंदूकें सौंप दीं.

क्या है पूरा मामला?

अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ, रविवार शाम मुंबई के जुहू में फुटबॉल खेलने गए थे. जब वे घर के लिए निकलने लगे और उनकी बीएमडब्ल्यू कार कंपाउंड के गेट पर जमा भीड़ के बीच से गुजर रही थी, तभी दो लोगों ने कार पर फायरिंग कर दी. आरोपियों ने 6-7 राउंड गोलियां चलाईं. हमलावरों में से एक अभिनेता के बेहद करीब था और सीधे उन पर निशाना साधे हुए था. किस्मत से, जब उसने ट्रिगर दबाया तो उसकी बंदूक जाम हो गई, जिससे टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए. इस हमले में अभिनेता का ड्राइवर और वहां मौजूद एक अन्य शख्स घायल हो गया.

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