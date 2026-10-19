टाइगर पर फायरिंग के बाद बाइक छोड़ ट्रेन से भागे हमलावर, CCTV में दिखे... अब तक क्या-क्या पता चला?

टाइगर श्रॉफ पर हुई गोलीबारी के मामले में मुंबई की जुहू पुलिस ने तीन अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 109(1) और 3(5), आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम) की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है. वारदात के बाद आरोपी बाइक छोड़कर ट्रेन के जरिए भाग निकले. सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध देखे गए हैं. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग करने के बाद आरोपी अंधेरी स्टेशन पहुंचे थे. शूटरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पल्सर बाइक का इस्तेमाल किया था. यह बाइक तीन अलग-अलग लोगों को बेची जा चुकी है. इसका पहला मालिक जोगेश्वरी का रहने वाला है.

सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध हमलावर

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आरोपियों ने यह बाइक इसके तीसरे मालिक से खरीदी थी. अंधेरी स्टेशन वेस्ट से पुलिस द्वारा बरामद की गई बाइक को डीएन नगर पुलिस स्टेशन में रखा गया है. पुलिस बाइक की नंबर प्लेट और चेसिस नंबर के जरिए उसका पुराना रिकॉर्ड खंगाल रही है.

वारदात के वक्त प्रयोग में लाई गई बाइक.

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पुलिस ने उस बाइक के मालिक से पूछताछ की है, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने किया था. तीसरे मालिक को पैसे तो मिल गए थे, लेकिन बाइक के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज ट्रांसफर नहीं हुए थे. दस्तावेजों का ट्रांसफर नवरात्रि के बाद होना तय था.

क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस

टाइगर श्रॉफ से जुड़ा फायरिंग का मामला मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. शुरुआत में यह मामला जुहू पुलिस के पास दर्ज किया गया था. अब आगे की जांच क्राइम ब्रांच करेगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. क्राइम ब्रांच पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े कई मामलों की जांच कर चुकी है. तीन अज्ञात हमलावरों का पता लगाना जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या इन हमलावरों का बिश्नोई गैंग से कोई संबंध है.

मुंबई पुलिस द्वारा ट्रेनों और बसों की चेकिंग की जा रही है. मुंबई से बाहर जाने वाली बसों और ट्रेनों की विशेष जांच हो रही है.

फॉरेंसिक जांच में नया खुलासा

सूत्रों के मुताबिक, फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्ल्यू कार पर फायरिंग करने के लिए देसी पिस्तौल जिसे 'कॉपी पीस' भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया था. हमलावरों ने कार के अगले शीशे विंडशील्ड और साइड की खिड़की को निशाना बनाते हुए कुल 7 गोलियां चलाईं. पांच गोलियां कार पर लगीं, जबकि दो का निशाना चूक गया.

पांचवीं गोली चलाने के बाद, पैसेंजर साइड की खिड़की के पास खड़ा हमलावर कार के करीब आया और उसने बहुत करीब से टाइगर श्रॉफ पर गोली चलाने की कोशिश की. हालांकि, बताया जा रहा है कि पिस्तौल जाम हो गई थी.

सूत्रों के मुताबिक, हमलावर ने दो बार गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन खराबी के कारण हथियार नहीं चला. शक है कि हथियार में खराबी के कारण ही अभिनेता पर करीब से गोली नहीं चलाई जा सकी. इसके बाद, दोनों हमलावर अपने तीसरे साथी द्वारा तैयार रखी गई मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए.

हमले से पहले शूटर्स ने की थी इलाके की रेकी!

वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावर पुष्पा पार्क के पास 45 मिनट रुके थे. सूत्रों के मुताबिक, आरोपियों ने हमला करने से पहले इलाके की रेकी की थी. गोलीबारी करने से पहले वे पुष्पा पार्क के पास करीब 45 मिनट तक रुके थे. घटना के बाद, आरोपी मोटरसाइकिल से अंधेरी वेस्ट रेलवे स्टेशन गए और एक पुलिस चौकी के पास मोटरसाइकिल छोड़ दी, जहां उन्हें लगा होगा कि वे सीसीटीवी कैमरों की नजर में नहीं आएंगे. शक है कि आरोपी सूरत की तरफ फरार हो गए हैं.

'आज टाइगर श्रॉफ, अगला कौन?'

इस हमले के बाद, 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने एक बयान जारी कर गोलीबारी की निंदा की है. एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर हो रहे लगातार हमलों को रोकने में नाकाम रही हैं.

एसोसिएशन ने कहा, "आज टाइगर श्रॉफ हैं. अगला कौन होगा? जब मुंबई के बीचों-बीच कोई सेलिब्रिटी सेफ नहीं हैं, तो एक आम मुंबईकर खुद को कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?"

AICWA ने पहले हुई कई घटनाओं का जिक्र किया, जिनमें सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर गोलीबारी, बांद्रा में ही सैफ अली खान पर हुआ चाकू से हमला, फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर गोलीबारी और कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर बार-बार हुए हमले शामिल हैं.

AICWA ने मांग की है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस इन हमलों के पीछे शामिल लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. इसके साथ ही, गोली चलाने वालों और गोलीबारी का आदेश देने वालों की गिरफ्तारी, जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई, फिल्म हस्तियों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा देने और इस तरह के हमलों को रोकने में बार-बार नाकाम रहने के लिए जवाबदेही तय करने की भी मांग की गई है.

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