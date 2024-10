दिवाली पर चीनी दीये खरीदनेवालो, जरा इस कुम्हार का दर्द सुन लीजिए

दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है. बाजार रंग बिरंगी लाइटों (Diwali Clay Lamp) से रोशन हैं. इस बीच कुम्हारों की मुस्कान कहीं खो सी गई है. पहले जब दिवाली आती थी तो कुम्हारों और उनके बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, क्यों कि दीयों की बिक्री अचानक से तेज हो जाती थी. लोग अपने घरों को रोशन करने के लिए मिट्टी के दीये जो जलाते थे. बाजारों में मिट्टी के पारंपरिक दीये खरीदने वालों की जैसे बहार सी आ जाती थी. हर कोई मां लक्ष्मी का स्वागत घी और तेल के दीपक जलाकर करता था. लेकिन अब जमाना मॉर्डन हो गया है. बाजारों में तरह-तरह की इलेक्ट्रिक और चाइनीज लाइटें सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं.

लोगों को दीये खरीदकर उसमें घी तेल डालने से ज्यादा उन लाइट वाले चाइनीज दीयों को जलाना आसान लगता है. यही वजह है कि दिवाली आकर भी कुम्हारों के चेहरे खुशी से रोशन नहीं हो पा रहे हैं या यूं कहें कि उनकी दिवाली सहज नहीं आ आपा रही. क्यों कि मिट्टी के दीये खरीदने वालों की तादात पहले से काफी कम हो गई है. वहीं मिट्टी पर टैक्स भी चुकाना पड़ रहा है. जोधपुर के एक ऐसे ही कुम्हार का दर्द छलक उठा, सुनिए उन्होंने क्या कहा.

Jodhpur, Rajasthan: Dharmendra, a clay lamp maker, says, "This work has been going on for two or three generations. Previously, the work was running smoothly, but now there has been a significant change—a 50% difference. People are buying electric items or Chinese products, which… pic.twitter.com/78SQ5tbO5a