ममता के भाई के यहां पहुंचे CM शुभेंदु अधिकारी, जोरदार स्वागत से सियासी हलचल

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में शुभेंदु अधिकारी की एंट्री ने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है. मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार शुभेंदु अधिकारी मंगलवार शाम ममता के मोहल्ले हरीश चटर्जी स्ट्रीट पहुंचे, जहां उन्होंने ममता के भाई बाबुन बनर्जी की काली पूजा में हिस्सा लिया और पूजा-अर्चना की. बाबुन बनर्जी ने शुभेंदु को अपना गुरु बताते हुए कहा, दादा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं. वहीं, ममता के घर के ठीक बगल वाले पंडालों में भी शुभेंदु का फूलों से स्वागत हुआ. इस मुलाकात के बाद अब टीएमसी ने बाबुन से किनारा करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें बहुत पहले ही भाई मानना छोड़ दिया है.

मंगलवार शाम 6:15 बजे का वक्त था और ममता बनर्जी का 'पारा' (मोहल्ला) कहा जाता है, हमेशा की तुलना में कहीं ज्यादा व्यस्त था. यह वही इलाका है, जहां राज्य की पूर्व सीएम और शुभेंदु की कट्टर प्रतिद्वंद्वी ममता बनर्जी रहती हैं.

मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मोहल्ले में पहुंचे. मंगलवार शाम करीब 7 बजे, वे सबसे पहले उस दुर्गा पूजा कार्यक्रम में गए, जिसका आयोजन ममता के भाई स्वपन (बाबुन) बनर्जी से जुड़े एक क्लब ने किया था. कालीघाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संयोजक और ममता बनर्जी के छोटे भाई बाबुन बनर्जी कई साल से हरीश चटर्जी स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर काली पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं.

भाई के रुख में बदलाव ममता के लिए नई बात नहीं...

बाबुन बनर्जी ने कहा, "आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है. मुख्यमंत्री मेरी जगद्धात्री पूजा में शामिल हुए और मेरे द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का दौरा भी किया. आज वह मेरी काली पूजा में भी आए हैं. मुझे बहुत खुशी हो रही है."

उन्होंने यह भी कहा कि शुभेंदु अधिकारी मेरे मार्गदर्शक हैं. ममता बनर्जी के भाई के रुख में आया यह बदलाव कोई नई बात नहीं है. बाबुन बनर्जी और ममता के बीच दूरियां काफी वक्त से बढ़ रही थीं. बाबुन का खेलों की दुनिया से गहरा नाता है, लेकिन अपनी बहन ममता बनर्जी के साथ उनके मतभेद पिछले विधानसभा चुनावों से काफी पहले ही शुरू हो गए थे. एक वक्त तो उन्होंने खुलकर बीजेपी में शामिल होने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी थी. बंगाल में आए सियासी बदलाव के बाद से, बाबुन बनर्जी लगातार यही कहते रहे हैं कि वे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं.

शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के आवास के पास से गुजरे और कई अन्य पूजा पंडालों में गए, जिनमें 'सेवक संघ' और 'तरुण युवक संघ' शामिल थे. ये दोनों पूजा पंडाल ममता बनर्जी के आवास के ठीक बगल में स्थित हैं. इसके अलावा, उन्होंने पूजा के आयोजकों के साथ काफी वक्त बिताया. जब शुभेंदु अधिकारी हरीश चटर्जी स्ट्रीट पहुंचे, तो इलाके के हर घर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए.

मुख्यमंत्री शुभेंदु ने NDTV के साथ बातचीत में कहा, "हरीश चटर्जी स्ट्रीट मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर का हिस्सा है, इसलिए एक विधायक के तौर पर स्थानीय लोगों के त्योहारों में शामिल होना मेरी जिम्मेदारी है."

आखिरी में शुभेंदु अधिकारी पटुआपाड़ा गए, जहां उन्होंने मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों से मुलाकात की और उनमें से 80 लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराई.

शुभेंदु अधिकारी के आने की उम्मीद में दोपहर से ही हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर उत्सव जैसा माहौल था. बंद्योपाध्याय पारा इलाके में शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दिवाली और काली पूजा की शुभकामनाओं वाले कई पोस्टर लगे हुए थे.

शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के भाई बाबुन बनर्जी के बीच हुई मुलाकात ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है. तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा, "मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि जब शुभेंदु अधिकारी हरीश चटर्जी स्ट्रीट पहुंचे, तो वहां ममता बनर्जी के भाई मौजूद थे. हम साफ करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने बहुत पहले ही इस शख्स को अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था. वे एक साथ भी नहीं रहते हैं. उनके बर्ताव को लेकर कई शिकायतें मिलने के बाद, ममता बनर्जी ने उन्हें अपने परिवार से बाहर कर दिया था."

कुणाल घोष ने यह भी आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी के हरीश चटर्जी स्ट्रीट दौरे के दौरान, पुलिस ने जबरन उन सभी बैनरों और पोस्टरों को हटा दिया, जिन पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें थीं.

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