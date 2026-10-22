सोनिया गांधी ने इंस्टाग्राम और एक्स पर बनाया अकाउंट, दिखाई अपनी आत्मकथा की पहली झलक

कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी पहली बार सोशल मीडिया पर आई हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपना अकाउंट बनाया है. इंस्टाग्राम पर किए गए अपने पहले पोस्ट में उन्होंने अपनी आत्मकथा की जानकारी दी है. उनकी आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) के नाम से 10 नवंबर को बाजार में आ रही है. अपनी पोस्ट में उन्होंने इस किताब की पहली झलक दिखाई है.

पोस्ट में क्या कहा है

सोनिया गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है,'' सभी को नमस्ते, आप सभी के साथ इस पल को साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. पेश है 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' का फर्स्ट लुक. यह प्यार, कर्तव्य, नुकसान और अपनापन खोजने की कहानी है. मुझे इसे आप सभी के साथ साझा करने का बेसब्री से इंतजार है.''

इसमें पोस्ट किए गए वीडियो में एक महिला को सोनिया गांधी को किताबों की प्रति सौंपते हुए देखा जा सकता है. वह महिला उनके लिए मिठाई लेकर भी आई है. इस मिठाई को उनकी बेटी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खिलाती हुई नजर आ रही हैं.

माना जा रहा है कि'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में सोनिया गांधी ने अपने इटली में बीते बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात और शादी के अलावा राजनीति में पदार्पण के बारे में लिखा होगा. लोगों को यह जानने में भी काफी दिलचस्पी है कि उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री का पद क्यों ठुकराया था. लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सोनिया गांधी ने अपनी किताबों में इन बातों के बारे में विस्तार से बताया होगा.

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