देश भर में 800 बम धमकियां देने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर पकड़ा गया, बताया क्यों ऐसा करता था

राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और देश के कई अन्य संस्थानों को भेजे गए बम धमकी वाले ईमेल की जांच में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने चेन्नई के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर कर्मचारी शरद सुब्रमण्यम को हिरासत में लिया है. आरोप है कि उसने फर्जी ईमेल आईडी बनाकर देशभर में सैकड़ों धमकी भरे संदेश भेजे.

जांच अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने अलग-अलग फर्जी ईमेल अकाउंट तैयार किए थे. इन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल कर उसने भारत के विभिन्न शहरों और संस्थानों को कथित तौर पर 700 से 800 बम धमकी वाले ईमेल भेजे. इन संदेशों के कारण कई जगहों पर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी करना पड़ा और व्यापक जांच करनी पड़ी.

दो साल से दर्ज हो रहे थे मामले

पुलिस के अनुसार इस तरह की धमकियों से जुड़े कई मामले पिछले दो वर्षों से दर्ज किए जा रहे थे. वर्ष 2025 में 25 मामले दर्ज हुए थे जबकि 2026 में अब तक 17 मामले सामने आए हैं. इस तरह कुल 42 मामलों को लेकर जांच एजेंसियां लंबे समय से आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थीं.

पूछताछ में सामने आए चौंकाने वाले दावे

हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही है. जांच के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि वह व्यक्तिगत तनाव से गुजर रहा था. साथ ही उसने तमिलनाडु की राजनीति और डीएमके सरकार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि व्यक्तिगत तनाव और राजनीतिक कारणों का इन धमकी भरे ईमेल से कितना संबंध था.

शिक्षित और पेशेवर पृष्ठभूमि का है आरोपी

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है और वह सॉफ्टवेयर क्षेत्र में काम कर चुका है. बताया जा रहा है कि उसने पढ़ाई पूरी करने के बाद तीन से चार साल तक नौकरी की थी. गिरफ्तारी से पहले वह चेन्नई में रह रहा था.

पुलिस अब उन सभी फर्जी ईमेल खातों की पड़ताल कर रही है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर धमकी देने के लिए किया गया. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि ईमेल किन-किन संस्थानों और लोगों को भेजे गए थे. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विभिन्न राज्यों में दर्ज मामलों का आपस में क्या संबंध है. पुलिस का मानना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की असली तस्वीर सामने आ सकती है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है.

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