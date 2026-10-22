मैं ट्रैवल एजेंट नहीं... राहुल गांधी के विदेश जाने वाले सवाल पर शशि थरूर का जवाब

कांग्रेस सांसद शशि थरूर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ चल रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच, राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर एक सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने तीखा जवाब देते हुए कहा कि वह कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हैं. केरल में पत्रकारों ने थरूर से पूछा था कि गांधी विदेश क्यों गए? शशि थरूर ने इस सवाल पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार करते हुए सिर्फ ही कहा, मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं. मुझसे यह सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं.'

उन्होंने आगे कहा, मैं दिल्ली छोड़कर यहां क्यों आया हूं? हर व्यक्ति की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता.' बीजेपी ने दावा किया है कि विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी चार दिन की वियतनाम यात्रा पर चले गए, जिसकी बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है. बीजेपी पहले भी उनके विदेश दौरों पर सवाल उठाती रही है. राजनीतिक टकराव के दौरान इनका इस्तेमाल भी किया जाता रहा है.

'झूठ बोलकर थकने के बाद छुट्टी मनाने चले गए'

बीजेपी ने कहा, दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों के बीच राहुल गांधी झूठ बोल-बोलकर थकने के बाद छुट्टी मनाने चले गए. बीजेपी ने एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर गांधी वियतनाम जाने वाली फ्लाइट में बैठे दिखाई दिए. इस पर पार्टी ने सवाल किया, 'राहुल गांधी के विदेश दौरों का एजेंडा क्या है?'

राहुल पर सत्ता परिवर्तन का षड्यंत्र रचने का आरोप

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर सत्ता परिवर्तन का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि वे जॉर्ज सोरोस से क्लास लेने विदेश गए थे. पात्रा ने कहा, राहुल गांधी विदेश गए थे ताकि जॉर्ज सोरोस और उनकी कंपनी से यह सीख सकें कि भारत को कैसे बर्बाद किया जाए, सत्ता परिवर्तन कैसे लाया जाए, और उनसे कहां चूक हो गई. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन भारत की जनता ने उनका साथ नहीं दिया. अब उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि आगे क्या करना है और इस एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, ताकि भारत बर्बादी की कगार पर पहुंच जाए और यहां सत्ता परिवर्तन लाया जा सके." बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पूछा कि क्या वे विदेश छुट्टियां मनाने गए हैं या फिर अपने "अराजकता फैलाने वाले साथियों" से मिलने गए हैं.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने किया राहुल का बचाव

इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं. उन्होंने पूछा, "क्या बाकी लोग इस दिन बाहर नहीं जाते? राहुल गांधी एक इंसान हैं, विपक्ष के नेता हैं और उनके कुछ कर्तव्य हैं. वे येल यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हैं, लंदन में छात्रों से मिलते हैं और वहां के बुद्धिजीवियों से चर्चा करते हैं. वे प्रेस को इंटरव्यू भी देते हैं. बीजेपी को इससे क्या दिक्कत है?"

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