छत्तीसगढ़ में पामेड पुलिस स्टेशन और कोबरा बटालियन की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को बीजापुर जिले के जीरपल्ली गांव के घने जंगलों से माओवादियों के हथियारों का जखीरा बरामद किया. पामेड पुलिस थाना क्षेत्र के जंगलों में माओवादियों के एक छिपे हुए जखीरे के बारे में मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर, सुरक्षा बलों ने एक लक्षित तलाशी अभियान चलाया.

टीम ने जीरपल्ली के जंगली इलाके की सघन तलाशी ली और माओवादियों द्वारा सावधानी से छिपाकर रखे गए इस जखीरे को ढूंढ निकाला. तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने दो बीजीएल (अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) और 36 बीजीएल शेल बरामद किए. हथियारों की बरामदगी से इस क्षेत्र में माओवादियों की परिचालन क्षमताओं (ऑपरेशनल क्षमताओं) को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बल बीजापुर जिले भर में लगातार माओवाद-विरोधी अभियान चला रहे हैं. इनका दोहरा उद्देश्य है. पहला, चरमपंथी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाना और दूसरा, स्थानीय निवासियों के लिए स्थायी शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करना. बीजापुर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक है, जहां माओवादी हिंसा ने लंबे समय से सामान्य जनजीवन और विकास कार्यों को बाधित कर रखा है.

अधिकारियों ने बताया कि बरामद किए गए हथियारों और गोला-बारूद को जब्त कर लिया गया है और मामले की आगे की जांच चल रही है.यह सफल अभियान संवेदनशील जंगली इलाकों में कड़ी निगरानी, ​​बेहतर खुफिया नेटवर्क, स्थानीय पुलिस और कोबरा जैसी विशेष इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है. बीजापुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने दोहराया कि इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास का माहौल बनाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे.

उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के बारे में तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या सुरक्षा शिविर को सूचित करने की अपील की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी संदिग्ध विस्फोटक वस्तु को न छुएं और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें. हाल के महीनों में लगातार चलाए गए अभियानों के दौरान ऐसी कई बरामदगी हुई हैं, जिससे प्रतिबंधित संगठन को मिलने वाला लॉजिस्टिक सपोर्ट कमजोर हुआ है.पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन्हें स्थानीय निवासियों का समर्थन हासिल करने में सफलता मिली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि चरमपंथियों पर लगातार दबाव बनाए रखने से अंततः हालात सामान्य होंगे और दूर-दराज के इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी. किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए सुरक्षा बल इस क्षेत्र में हाई अलर्ट पर हैं.

यह भी पढ़ें: 1959 हॉट स्प्रिंग के शहीदों को अमित शाह का सैल्यूट; CRPF-कोबरा यूनिट की तारीफ, बोले- पुलिस सेवा सबसे कठिन