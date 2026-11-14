क्यों अकाली दल से गठबंधन पर भाजपा में नहीं बन पा रही एकराय, कौन से नेता कह रहे 'एकला चलो'

2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल फिर से गठबंधन करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. इस बीच, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हरजीत सिंह ग्रेवाल ने बड़ी बात की है. वो बीजेपी की पंजाब इकाई के भीतर विरोध की आवाज बनकर उभरे हैं. ग्रेवाल ने स्वीकार किया है कि बीजेपी के पुराने नेताओं और दूसरे राजनीतिक दलों से आए नेताओं के बीच स्पष्ट मतभेद हैं. पुराने नेता अकाली दल के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं.

पार्टी के भीतर मौजूद इन दो अलग-अलग विचारों को स्वीकार करते हुए ग्रेवाल ने कहा, "मुझे गठबंधन के बारे में कोई जानकारी नहीं है. यह फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है. आम लोग कहते हैं कि गठबंधन होना चाहिए. दूसरे दलों से आए नेता भी यही चाहते हैं. लेकिन बीजेपी के पुराने नेता गठबंधन नहीं चाहते हैं."

क्यों नहीं चाहते गठबंधन पुराने नेता

ग्रेवाल अपनी बात स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि जो भाजपा कार्यकर्ता 40 से 50 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे चाहते हैं कि संगठन पंजाब में किसी चुनावी समझौते पर निर्भर रहने के बजाय अपने वैचारिक और राजनीतिक आधार को मजबूत करे. पार्टी की वैचारिक स्थिति के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "पंजाब में राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है. यहां RSS और BJP की विचारधारा को मजबूत होना चाहिए. सरकारें तो आती-जाती रहती हैं."

गुरु नानक देव की विरासत का जिक्र करते हुए ग्रेवाल ने कहा, "गुरु नानक देव ने हिंदुस्तान की परिकल्पना की थी और वे जहां भी गए, हिंदुस्तान के इस विचार को अपने साथ ले गए." उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा पंजाब में सरकार बनाने में सक्षम है, और याद दिलाया कि पार्टी ने देश भर में सरकारें बनाई हैं. ग्रेवाल ने शिरोमणि अकाली दल के मौजूदा नेतृत्व पर भी निशाना साधा. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल तथा बहू हरसिमरत कौर बादल के बीच फर्क स्पष्ट किया.

प्रकाश सिंह बादल अलग थे

ग्रेवाल ने कहा, "प्रकाश सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल के बीच बहुत बड़ा अंतर है. प्रकाश सिंह बादल राजनीति के एक विश्वविद्यालय थे. उनके जैसी राजनीतिक सोच हरसिमरत या सुखबीर की नहीं हो सकती है." इस अंतर को और स्पष्ट करते हुए ग्रेवाल ने कहा कि जब अकाली दल ने प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक कार्यशैली का पालन किया, तब उसने सरकारें बनाईं; लेकिन अब यह सिमटकर केवल चार जिलों तक सीमित प्रभाव वाली पार्टी रह गई है. उन्होंने आगे कहा, "यही उनकी सोच में अंतर है."

बीजेपी-आरएसएस की तैयारी

ग्रेवाल की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब 2027 के चुनावों को देखते हुए पंजाब में भाजपा और आरएसएस अपनी संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर रहे हैं. 13 नवंबर को चंडीगढ़ में आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें पार्टी की चुनावी तैयारियों और बूथ-स्तर के संगठन पर ध्यान केंद्रित किया गया. आरएसएस ने भाजपा से कहा है कि वह उन लगभग 6,000 बूथों पर ध्यान दे, जहां उसने 2022 में जीत हासिल की थी, और उन 5,900 बूथों पर भी जहां वह केवल 1 से 100 वोटों के अंतर से हार गई थी.

इसके अलावा, बीजेपी के चुनाव रणनीतिकार सीआर पाटिल पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर आकलन कर रहे हैं, ताकि संभावित उम्मीदवारों और ऐसी सीटों की पहचान की जा सके जहां पार्टी जीत सकती है. यह कवायद इसलिए अहम है क्योंकि बीजेपी, अकाली दल के साथ अपने पिछले गठबंधन के दौरान लड़ी गई 23 सीटों की तुलना में, इस बार कहीं ज्यादा सीटों की मांग कर रही है. माना जा रहा है कि जमीनी स्तर के ये आकलन सीट-बंटवारे की बातचीत में पार्टी के रुख को तय करने में मदद करेंगे.

ये घटनाक्रम पंजाब में बीजेपी के सामने मौजूद उस चुनौती को दर्शाते हैं, जहां उसे एक तरफ अकाली दल के साथ सीट-बंटवारे की बातचीत करनी है, तो दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. चूंकि आरएसएस संगठनात्मक तैयारियों को तेज कर रहा है और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है, इसलिए मुख्य सवाल यह है कि क्या बीजेपी चुनावी फायदे के लिए गठबंधन को प्राथमिकता देगी, या फिर पंजाब में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी.

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