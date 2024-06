जनता को सिर्फ हम पर भरोसा : जम्मू कश्मीर में बोले पीएम मोदी

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) में जीत के बाद पीएम मोदी गुरुवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे. लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अटल जी ने जो इंसानियत, जम्हूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था... उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं. पीएम ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, stability का है. पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर में लगातार विकास योजनाओं पर काम जारी है. जगह-जगह हाईवे बन रहे हैं. रेल से कश्मीर को जोड़ा जा रहा है.

Delighted to be in Srinagar. Speaking at the 'Empowering Youth, Transforming J&K' programme. https://t.co/EbNETC95GX