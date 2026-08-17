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'मुझे भरोसा है कि ये लोग अपना बेस्ट देंगे...', बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी की नई टीम को शुभकामनाएं भेजी हैं.

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'मुझे भरोसा है कि ये लोग अपना बेस्ट देंगे...', बीजेपी की नई टीम को पीएम मोदी ने दी बधाई
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नए बीजेपी पदाधिकारियों को बधाई दी है.
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बीजेपी की नई टीम का गठन हो गया है. पार्टी ने कई नए लोगों को मौका दिया है. इसके साथ कई पुराने नेता को फिर से पार्टी का अहम पद दिया गया है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी टीम में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान दिया गया है और अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों को भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम के गठन को लेकर बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर लिखा, "बीजेपी के नए बने नेशनल ऑफिस बेयरर्स और पार्टी में अलग-अलग जिम्मेदारियां पाने वालों को बधाई. यह नई टीम ऑर्गनाइजेशनल एक्सपीरियंस, एनर्जी और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव लाएगी. मुझे पूरा भरोसा है कि वे हमारी पार्टी को मजबूत करने और पब्लिक सर्विस पर फोकस करने में अपना बेस्ट देंगे. मेरी शुभकामनाएं उन्हें है."

वहीं पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. अनुभव और ऊर्जा से समृद्ध यह टीम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति प्रदान करेगी. मुझे पूर्ण विश्वास है कि टीम के सभी सदस्य, कार्यकर्ता भाव से संगठन को और अधिक सशक्त बनाते हुए 'विकसित भारत' के संकल्प और राष्ट्रसेवा के ध्येय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे."

राजनाथ सिंह भी दी बधाई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी की नई टीम को बधाई दिया है. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों एवं विभिन्न दायित्वों की जिम्मेदारी संभालने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं बहुत-बहुत शुभकामनाएं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में यह टीम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ लोक सेवा एवं गरीब कल्याण के संकल्प के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहने के साथ-साथ संगठन को और मज़बूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी."

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