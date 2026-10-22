नागपुर की Z गैंग के सरगना से था श्रद्धा दुबे का अफेयर... शिवा शर्मा केस में UP का विधायक रडार पर

लखनऊ के कैफे मालिक शिवा शर्मा की मौत के मामले में अब कई राज खुलने लगे हैं. इस मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को गिरफ्तार किया गया था. अब इस मामले में उत्तर प्रदेश के एक विधायक का शक जताया जा रहा है. पुलिस पूछताछ के दौरान श्रद्धा दुबे को अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की चिंता थी.

बताया जा रहा है कि श्रद्धा दुबे समेत तीनों आरोपियों से गुरुवार को पुलिस ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान कई बातें सामने निकलकर आईं. पूछताछ के बाद अब तीनों का मेडिकल होगा और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

श्रद्धा, रश्मि और दानिश को आज सुबह ही यूपी पुलिस की टीम हजरतगंज थाने लेकर पहुंची थी. इसके बाद यहां उनसे पूछताछ हुई. अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

श्रद्धा के पास से 4 फोन बरामद

गिरफ्तारी के बाद श्रद्धा दुबे के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. इसके साथ ही उसका एक बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया गया है. इस अकाउंट में 6 लाख रुपये थे.

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सामने आया नागपुर कनेक्शन

शिवा शर्मा की मौत के बाद 11 दिनों तक श्रद्धा दुबे पुलिस को चकमा देती रही. कभी रायबरेली, कभी नेपाल तो कभी आगरा में उसकी लोकेशन मिली. आखिरकार 20 अक्टूबर को श्रद्धा, रश्मि और दानिश को नागपुर के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस से जुड़े सूत्रों ने दावा किया है कि नागपुर की Z गैंग ने उसे संरक्षण देने का वादा किया था. Z गैंग ने नागपुर के पास एक फार्म हाउस में ठहरने को कहा था. हालांकि, फार्म हाउस में शिफ्ट होने से पहले ही उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई थी.

सूत्रों ने यह भी बताया कि Z गैंग के सरगना जुल्फिकार से श्रद्धा का अफेयर था. दोनों का अफेयर 2024 तक चला था.

क्या है Z गैंग?

इस गैंग पर मुंबई में रंगदारी, कारोबारियों को धमकाने और हिंसा जैसी वारदातों में शामिल होने के आरोप है.

जुलाई में एक बिल्डर से 25 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. अगस्त में इस मामले में मकोका लगाया गया.

सूत्रों का दावा है कि Z गैंग के तार ड्रग्स और स्मगलिंग से भी जुड़े हैं. रेव और पेज-3 पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई के आरोप इस गैंग पर हैं.

सूत्रों ने यह भी बताया कि श्रद्धा और Z गैंग के सदस्य कथित तौर पर फेस टाइम के जरिए संपर्क में रहते थे.