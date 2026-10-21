कार की छत पर लिटाकर 1.5KM घुमाया, शीशे में फंसा रहा हाथ... कानपुर में युवक की बेरहमी से हत्या, CCTV में कैद

उत्तर प्रदेश के कानपुर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. पुरानी रंजिश के चलते 37 साल के एक सेल्समैन की बेरहमी से हत्या कर दी गई. हत्यारों ने युवक को कार की छत पर डालकर उसके दोनों हाथ खिड़कियों के शीशे में फंसा दिए और करीब डेढ़ किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाई, फिर सड़क पर गिराकर उसके ऊपर कार चढ़ा दी.

इस सनसनीखेज वारदात का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई.

दशहरा मेला देखकर लौट रहा था बीरू

मृतक की पहचान हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के अर्रा निवासी बीरू सिंह भदौरिया (37) के रूप में हुई है. वह एक फूड प्रोडक्ट कंपनी में सेल्समैन थे. मंगलवार रात वह दशहरा मेला देखकर घर लौट रहे थे.

परिवार के मुताबिक, कुछ दिन पहले बीरू का खाड़ेपुर नई बस्ती के राजवीर और मेवालाल से विवाद हुआ था. इसी रंजिश में मंगलवार रात मेवालाल अपनी कार से राजवीर समेत तीन अन्य लोगों के साथ पहुंचा और रास्ते में बीरू को रोक लिया.

कार की छत पर लेटाकर 1.5 KM तक घसीटा

पहले आरोपियों ने बीरू के साथ मारपीट की. जान बचाकर भागने की कोशिश करने पर कार से टक्कर मार दी. इसके बाद बेसुध बीरू को कार की छत पर डाल दिया, दोनों हाथ खिड़कियों में फंसाकर शीशे बंद कर दिए और तेज रफ्तार में कार दौड़ा दी.

राजेंद्र नगर में अश्वनी ट्रेडिंग कंपनी के पास बीरू को सड़क पर गिरा दिया गया और आरोप है कि फिर उनके ऊपर कार चढ़ा दी गई.

डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

राहगीर देवेंद्र सिंह चौहान ने घायल बीरू को पहचानकर परिजनों को सूचना दी. परिजन पहले प्राइवेट अस्पताल और फिर हैलट अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बीरू परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे. उनके परिवार में पत्नी रीना, दो बेटियां सीवी और ईशानी, बेटा विराज, पिता राम शंकर और बड़े भाई कुलदीप हैं. शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया.

CCTV बना अहम सबूत, फतेहपुर में मिली लोकेशन

पूरी वारदात पास के CCTV में कैद हो गई है. फुटेज में कार की छत पर युवक को घसीटते हुए साफ देखा जा सकता है.

पुलिस ने कार नंबर के आधार पर जांच की तो आरोपियों की लोकेशन फतेहपुर के जहानाबाद में मिली है. पुलिस और सर्विलांस टीम लगातार दबिश दे रही है.

बुधवार को शव घर पहुंचने पर परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा भी किया.