"अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."

हाईकोर्ट ने एएनआई की ओर से दायर एक मामले की सुनवाई की. इसमें समाचार एजेंसी के बारे में जानकारी वाले पृष्ठ पर कुछ संपादन की इजाजत देने पर विकिपीडिया पर मानहानि का दावा किया गया है. कथित संपादन में एएनआई को भारत सरकार का "प्रोपेगंडा टूल" कहा गया था. कोर्ट ने विकिपीडिया को संपादन करने वाले तीन खातों के बारे में ब्यौरा देने का आदेश दिया था, लेकिन एएनआई ने आज दावा किया कि यह खुलासा नहीं किया गया.

अपने बचाव में विकिपीडिया ने हाईकोर्ट को बताया कि उसकी ओर से कुछ दस्तावेज पेश किए जाने तक सूचना जारी करने में देरी हुई थी. देरी इसलिए हुई क्योंकि विकिपीडिया भारत में स्थित नहीं है. हालांकि, जस्टिस नवीन चावला इस तर्क से प्रभावित नहीं हुए.

लीगल न्यूज वेबसाइट बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, जज ने कहा, "यह सवाल नहीं है कि प्रतिवादी भारत में एक इकाई नहीं है. हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन को बंद कर देंगे. हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे... पहले भी आपने यही रुख अपनाया था."

