मां को चाकू मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा 9वीं क्लास का छात्र, हुई मौत

असम के गुवाहाटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 9वीं क्लास के एक छात्र ने कथित तौर पर अपनी मां को चाकू मार दिया. बाद में वह खुद भी बिल्डिंग से नीचे गिर गया. इमारत से गिरने पर उसकी मौत हो गई. वहीं उसकी मां की हालत गंभीर बनी हुई है.घटना गुवाहाटी के बामुनीमैदाम इलाके में शुक्रवार को हुई. 9वीं क्लास के छात्र ने घर पर अपनी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. बाद में वह शहर के एबीसी (ABC) इलाके में एक बिल्डिंग से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई.

मां को चाकू मारने के बाद इमारत से गिरा बेटा

दिल दहला देने वाली यह घटना पूर्वी ज्योतिनगर के हल्दी मिल इलाके की है. यहां पर लड़के ने अपनी मां चंद्रानी कलिता को चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल महिला को इलाज के लिए तुरंत गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH) ले जाया गया. आईसीयू (ICU) में उसका इलाज चल रहा है.महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

बिल्डिंग से गिरकर बेटे की मौत

इस वारदात के बाद आरोपी लड़का एक अलग घटनाक्रम में एबीसी (ABC) इलाके में एक बिल्डिंग से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई.उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी पता नहीं चल सका है. ये भी साफ नहीं हुआ है कि उसने अपनी मां पर हमला क्यों किया. दोनों घटनाओं के पीछे की वजह की पुलिस जांच कर रही है.

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