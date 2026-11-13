कैसे बन गया पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी का खास गुर्गा? जानें फरीदाबाद से गिरफ्तार कुलवंत सिंह की पूरी कुंडली

29 अक्टूबर 2026 को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया 20 वर्षीय कुलवंत सिंह पंजाब के फिरोज़पुर जिले का रहने वाला है. 13 सितंबर 2026 को पंजाब के जलालाबाद सिटी पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले के बाद वह चर्चा में आया. जांच एजेंसियों के अनुसार, इसी हमले का कथित मास्टरमाइंड कुलवंत सिंह था. पुलिस का दावा है कि कुलवंत सिंह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े नेटवर्क के लिए काम करता था और आतंकी शहज़ाद भट्टी के संपर्क में था. पंजाब और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने उसे फरीदाबाद में उसकी बुआ के घर से गिरफ्तार किया था.

हैरानी की बात यह है कि बालिग होने से महज चार दिन पहले उसके खिलाफ पहला एनडीपीएस मामला दर्ज हुआ था और अब तक उस पर पंजाब में ही एक दर्जन केस दर्ज हो चुके हैं. सवाल यह है कि एक गरीब परिवार का लड़का अपराध और आतंकी नेटवर्क तक कैसे पहुंच गया?

कौन है कुलवंत सिंह?

कुलवंत सिंह पंजाब के फिरोज़पुर जिले के अली के गांव का रहने वाला है. उसका घर भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हुसैनीवाला बॉर्डर से करीब तीन किलोमीटर दूर है. 27 अप्रैल 2006 को जन्मा कुलवंत गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा. उसके पिता हरमेश सिंह मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. रोज काम मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर रहा है. उसकी मां जीतू बाई बेटे का नाम ग्रेनेड हमले में आने के बाद से गहरे तनाव में हैं. परिवार में उसका एक छोटा भाई भी है, जो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है.

गांव के सरपंच वीर सिंह के मुताबिक, कुलवंत का परिवार गांव के सबसे गरीब परिवारों में गिना जाता है और वर्षों से मुश्किल हालात में जीवन गुजार रहा है. वहीं गांव के कुछ लोगों का कहना है कि कुलवंत कम उम्र से ही गलत गतिविधियों में शामिल होने लगा था. गिरफ्तारी की खबर सुनकर ग्रामीण इसलिए भी हैरान थे क्योंकि वह पिछले करीब तीन महीनों से गांव नहीं लौटा था.

जेल में बना शहज़ाद भट्टी गैंग से संपर्क

जांच के दौरान सामने आया कि मई 2024 में फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान कुलवंत सिंह का संपर्क शहज़ाद भट्टी गैंग से हुआ था. जलालाबाद सिटी के एसएचओ मोहित धवन के मुताबिक, जेल से बाहर आने के बाद भी वह व्हाट्सएप के जरिए लगातार गैंग के संपर्क में बना रहा. पुलिस के अनुसार, कुलवंत के खिलाफ पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 10 मामले दर्ज थे. पूछताछ में यह भी पता चला कि उसे व्हाट्सएप पर विशेष लोकेशन भेजी जाती थी. इन स्थानों से उसे हथियार, विस्फोटक सामग्री और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता था. पुलिस ने सात दिन के रिमांड के दौरान उससे पूछताछ की और बाद में उसे फाजिल्का जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में भेज दिया गया.

राजस्थान में RDX बरामदगी मामले में भी नाम

एसएचओ मोहित धवन के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को राजस्थान के रावल क्षेत्र में 7.8 किलोग्राम आरडीएक्स बरामद हुआ था. इस मामले में भी कुलवंत सिंह को नामजद किया गया है. जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और आतंकी गतिविधियों में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी और वह किस स्तर तक नेटवर्क का हिस्सा था.

‘चाचा कसूरी' गैंग से जुड़े तार

जांच एजेंसियों के विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, कुलवंत सिंह के पाकिस्तान के कसूर शहर में सक्रिय काले खां गैंग से भी संबंध थे. इस गैंग को स्थानीय स्तर पर ‘चाचा कसूरी' के नाम से जाना जाता है. बताया जाता है कि कुलवंत की शहज़ाद भट्टी तक पहुंच इसी नेटवर्क के जरिए हुई थी. चूंकि उसका गांव सीमा के बेहद नजदीक स्थित है, इसलिए पाकिस्तान के कसूर क्षेत्र से उसका संपर्क स्थापित करना अपेक्षाकृत आसान था. सूत्रों के मुताबिक, उसे पंजाबी भाषा में व्हाट्सएप वॉइस नोट्स के जरिए निर्देश मिलते थे. सामग्री की डिलीवरी और अन्य गतिविधियों के लिए व्हाट्सएप लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता था.

20 साल की उम्र में 12 आपराधिक मामले

कुलवंत सिंह पर पहला मामला 23 अप्रैल 2024 को, उसके 18 वर्ष का होने से चार दिन पहले, मोगा जिले के सदर थाने में दर्ज हुआ था. यह मामला 500 ग्राम हेरोइन बरामदगी से जुड़ा था. इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर कुल 8 मामले दर्ज हुए, जिनमें करीब 2.85 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने का दावा किया गया. इसके अलावा उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, यूएपीए और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर मामलों में भी केस दर्ज हैं. अप्रैल 2024 से अब तक वह पंजाब की चार अलग-अलग जेलों - मोगा, फरीदकोट, बठिंडा और फाजिल्का - में रह चुका है. फिलहाल वह फाजिल्का जेल में बंद है.

बुआ के फोन से हुई कॉल और फिर गिरफ्तारी

पंजाब एसटीएफ और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीम ने 29 अक्टूबर 2026 की तड़के कार्रवाई कर कुलवंत सिंह को गिरफ्तार किया. सूत्रों के अनुसार, वह 27 अक्टूबर को सरकारी रोडवेज बस से फरीदाबाद के गांव झुग्गी छांयसा में अपनी बुआ के घर पहुंचा था. वहां उसने अपनी बुआ के मोबाइल फोन से अपने एक साथी से संपर्क किया. यही कॉल सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में आ गई. इसके बाद पंजाब एसटीएफ ने हरियाणा पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाया और तड़के करीब 3 बजे उसे सोते समय दबोच लिया. हालांकि, उसकी बुआ परमजीत ने दावा किया कि परिवार का कोई सदस्य कुलवंत को नहीं जानता था और वह पहली बार उनके घर आया था. परिवार ने यह भी कहा कि कुलवंत उनकी बहू का करीबी रिश्तेदार नहीं बल्कि सिर्फ दूर की पहचान वाला व्यक्ति है.

सरहद पार नेटवर्क की जांच में जुटी एजेंसियां

जांच एजेंसियां कुलवंत सिंह की गिरफ्तारी को बेहद महत्वपूर्ण मान रही हैं क्योंकि उसका नाम पंजाब और राजस्थान के दो गंभीर मामलों में सामने आया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि जलालाबाद पुलिस स्टेशन पर हुए ग्रेनेड हमले और श्रीगंगानगर में आरडीएक्स बरामदगी के मामलों में उसकी क्या भूमिका रही. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई चेन में उसकी सीधी भागीदारी थी या नहीं.

8 किलो RDX बरामदगी से जुड़े तार

इसी साल अक्टूबर में राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर क्षेत्र से करीब 8 किलो आरडीएक्स, दो जिगाना पिस्तौल, कारतूस, पांच बैटरियां और दो रिमोट कंट्रोल बरामद किए गए थे. इस मामले में पंजाब पुलिस ने ISI से जुड़े एक कथित नेटवर्क सदस्य को गिरफ्तार किया था. श्रीगंगानगर जिले में रेलवे ट्रैक पर हुए विस्फोट के बाद जांच के दौरान यह बरामदगी हुई. धमाके में रेलवे ट्रैक के स्लीपर पिलर को नुकसान पहुंचा था. घटना के बाद रेलवे, पुलिस, रेलवे पुलिस, एफएसएल और बम निरोधक दस्ते ने संयुक्त जांच शुरू की थी. जांच एजेंसियों को आशंका है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे सीमा पार से संचालित साजिश हो सकती है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां कुलवंत सिंह से पूछताछ कर उसके नेटवर्क, संपर्कों और गतिविधियों की परतें खोलने में जुटी हैं.

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