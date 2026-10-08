IIT बॉम्बे के हॉस्टल में गैस लीक के बाद भड़की आग, 5 लोग घायल; सिलेंडर पाइप में हुआ था लीकेज

आईआईटी बॉम्बे के एक हॉस्टल में गैस लीक होने के बाद आग लगने की खबर है. इस हादसे में पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, पवई स्थित आईआईटी बॉम्बे कैंपस में गैस लीक के कारण आग लग गई. आग हॉस्टल नंबर 6 में लगी.

बताया जा जा रहा है कि गैस सिलेंडर के पाइप से रिसाव होने के बाद अचानक आग भड़क गई, जिसमें 5 छात्र घायल हो गए. यह घटना गुरुवार रात 10 बजकर 24 मिनट पर हुई.

घटना के तुरंत बाद पुलिस और बीएमसी वार्ड के कर्मचारियों को मौके पर बुलाया गया. घायलों को तत्काल इलाज के लिए राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनमें से 4 लोगों को आगे के इलाज के लिए कस्तूरबा अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि एक घायल का राजावाड़ी अस्पताल में ही इलाज जारी है.

इस हादसे में अंश अहिरवार (12 साल), तहजीब आलम (9 साल), ईश्वर सिंह (37 साल), शिवकुमार सिंह (34 साल) और अनिल कुमार (23 साल) घायल हुए हैं. डॉक्टरों के अनुसार सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है.