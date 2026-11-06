देशभर में आज धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. धनतेरस पर सोना-चांदी भी सस्ता हो गया है. इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है. बाजारों में रौनक देखी जा रही है. वहीं ट्रैफिक का बुरा हाल है. लोग शॉपिंग के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं. वहीं दीवाली के लिए घर जाने वालों की वजह से भी रास्ते वाहनों से जाम हो गए हैं. पिछले दो दिनों से ट्रैफिक का ऐसा ही हाल देखा जा रहा है. जाम का असर दिल्ली की सड़कों पर शुक्रवार सुबह 5 बजे से देखा जा रहा है. आनंद विहार और गाजीपुर में वाहनों की लंबी कतारें सड़कों पर लगी हैं.

धनतेरस पूजा मुहूर्त- शाम 6:02 बजे से शाम 7:57 बजे तक

कुल अवधि- 1 घंटा 56 मिनट

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