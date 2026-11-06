धनतेरस पर जरूर करें इस 'कुबेर महामंत्र' का जाप, एस्ट्रोलॉजर ने बताया दूर होने लगेगी पैसों से जुड़ी दिक्कत

आज धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. इस दिन लोग नई चीजें खरीदकर घर लाते हैं, अपने घरों में दीपक जलाते हैं, शाम के समय पूजा-पाठ करते हैं और भगवान से अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं. इन सब से अलग भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय भी करते हैं. इसी कड़ी में मशहूर एस्ट्रोलॉजर साक्षी ठाकुर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए एक महामंत्र बताया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

आज जरूर करें इस मंत्र का जाप

एस्ट्रोलॉजर बताती हैं, आज धनतेरस के दिन शाम की पूजा के दौरान भगवान कुबेर का ध्यान करके उनके सरल मंत्र का जाप करें. पूजा के स्थान को साफ रखें और भगवान के सामने दीपक जलाएं. इसके बाद भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी को फूल अर्पित करें. पूजा के दौरान किसी के प्रति मन में बुरे विचार न रखें.

भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. इसके बाद अपनी आर्थिक परेशानियों को दूर करने और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें. मन में भगवान कुबेर से कहें कि वे आपपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आपको जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियों से बाहर निकलने की शक्ति दें.

'ॐ कुबेराय नमः'

एस्ट्रोलॉजर के अनुसार, इस मंत्र का 108 बार जाप करना शुभ माना जाता है. आप जाप के लिए तुलसी या चंदन की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐसा करने से भगवान कुबेर प्रसन्न हो सकते हैं और आपके जीवन में आ रहीं सभी धन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं.

यहां देखें वीडियो-

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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