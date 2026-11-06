Dhanteras 2026 LIVE: आज देशभर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है. इसे धनत्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि इस दिन सोना, चांदी, नए बर्तन और दूसरी शुभ चीजें खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है. यही वजह है कि धनतेरस के दिन बाजारों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है. इसके बाद शाम के समय भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद और स्वास्थ्य का देवता माना जाता है. वहीं, माता लक्ष्मी को धन और सुख-समृद्धि की देवी और भगवान कुबेर को धन का देवता माना गया है.

ऐसे में अगर आप भी आज धनतेरस के मौके पर सोना, चांदी, बर्तन, वाहन या घर के लिए कोई नई चीज खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां हम आपको खरीदारी का शुभ मुहूर्त बता रहे हैं. साथ ही जानेंगे, आज शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा कैसे करें, पूजा के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, इस दिन क्या खरीदना शुभ माना जाता है और किन चीजों को खरीदने से बचें-

