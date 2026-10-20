यमुना किनारे वॉकिंग- साइकिलिंग ट्रैक और खेल के मैदान... दिल्ली में साबरमती जैसा बनेगा रिवरफ्रंट

दिल्ली में रहने वालों को जल्द यमुना के किनारे एक नया अनुभव मिल सकता है. राजधानी में अहमदाबाद के मशहूर साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवरफ्रंट विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है. सरकार की योजना है कि पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक यमुना के किनारे वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, खेल मैदान, योग के लिए जगह और दूसरे सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जाए.

नई दिल्ली में यमुना को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक बड़े सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए दिल्ली सरकार ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता करने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया है और परियोजना पर काम करने के लिए विशेषज्ञ सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है.

दो चरणों में बनेगा रिवरफ्रंट

प्रस्तावित परियोजना को दो हिस्सों में विकसित किया जाएगा. पहला चरण पल्ला से वजीराबाद बैराज तक होगा, जबकि दूसरे चरण में वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक के हिस्से को विकसित किया जाएगा. सरकार पहले पल्ला-वजीराबाद खंड को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करना चाहती है. इसके बाद उसी आधार पर बाकी हिस्से का विकास किया जाएगा.

योजना के मुताबिक नदी किनारे लोगों के लिए सुबह की सैर, साइकिल चलाने, योग करने और खेल गतिविधियों के लिए विशेष स्थान बनाए जाएंगे. उद्देश्य यह है कि यमुना के किनारे का इलाका आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बन सके.

साबरमती मॉडल का अध्ययन कर चुकी है सरकार

जल मंत्री प्रवेश वर्मा अगस्त में दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट का दौरा कर चुके हैं. वहां उन्होंने परियोजना के संचालन और विकास मॉडल का अध्ययन किया था. सरकार का मानना है कि उसी तरह का एक आधुनिक और व्यवस्थित रिवरफ्रंट दिल्ली में भी विकसित किया जा सकता है.

प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यदि योजना के अनुसार काम आगे बढ़ता है, तो मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान लोगों को इस परियोजना का मॉडल स्वरूप देखने को मिल सकता है. हालांकि, पूरे रिवरफ्रंट के निर्माण की कोई निश्चित समयसीमा अभी घोषित नहीं की गई है.

सबसे बड़ी चुनौती अब भी यमुना की सफाई

हालांकि रिवरफ्रंट का सपना तभी पूरी तरह सफल माना जाएगा, जब यमुना की सफाई में वास्तविक सुधार दिखाई दे. दिल्ली में यमुना लगभग 52 किलोमीटर तक बहती है और वजीराबाद से ओखला के बीच का करीब 22 किलोमीटर लंबा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रदूषित माना जाता है.

यमुना की सफाई के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदूषण की समस्या अब भी बनी हुई है. हालिया आंकड़ों के अनुसार सितंबर में वजीराबाद और निजामुद्दीन ब्रिज समेत कई स्थानों पर फीकल प्रदूषण का स्तर अगस्त की तुलना में बढ़ा है.

सरकार का कहना है कि पिछले 18 महीनों में दिल्ली के 37 में से 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को अपग्रेड किया जा चुका है. इसके अलावा सीवेज शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए 250 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना पर भी काम चल रहा है. मंत्री का दावा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद अगले ढाई साल में यमुना के पानी में स्पष्ट सुधार दिखाई दे सकता है.

नई नहीं है यमुना के विकास की कोशिश

यमुना के किनारों को विकसित करने की यह पहली योजना नहीं है. इससे पहले 2019 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने नदी के बाढ़ क्षेत्र की लगभग 1,476 हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित करने की योजना तैयार की थी. हालांकि, यमुना के फ्लडप्लेन में विकास कार्यों पर पर्यावरण संबंधी कई प्रतिबंध भी लागू हैं.

सितंबर में डीडीए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया था कि वजीराबाद से ओखला तक के हिस्से में 277 सीमा चिन्ह लगाए जा चुके हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में सीमांकन का काम अगले चरण में किया जाएगा.

फिलहाल यह महत्वाकांक्षी परियोजना योजना के स्तर पर है, लेकिन अगर यह जमीन पर उतरती है तो दिल्ली को पहली बार ऐसा रिवरफ्रंट मिल सकता है जहां लोग यमुना के किनारे खुली हवा में टहल सकें, साइकिल चला सकें और खेल गतिविधियों का आनंद ले सकें.

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