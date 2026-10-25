200 सीट हक है हमारा, कांग्रेस ने सपा से डील से पहले बढ़ा दिया दबाव; लगाए बैनर

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अब तक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है. दोनों पार्टियों में सीट बटवारें को लेकर हर दिन नए बयान सामने आ रहे हैं. इस बीच राजधानी लखनऊ में एक पोस्टर ने सियासी हलचल तेज कर दी है. कांग्रेस के इस पोस्टर में 200 सीटों पर दावा किया गया है. पोस्टर में लाइन लिखी है '200 सीट हक है हमारा, यूपी को है राहुल गांधी पर भरोसा'. 25 अक्टूबर 2026 को सामने आए इस पोस्टर के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर दबाव की राजनीति शुरू हो गई है. क्योंकि हाल ही में यह जानकारी सामने आई थी कि कांग्रेस ने 175 सीटों की लिस्ट सपा को सौंपी थी.

कांग्रेस ने लखनऊ में लगाए पोस्टर

लखनऊ में लगे कांग्रेस के पोस्टर में 200 सीटों पर दावा किया गया है. इस पोस्टर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना, कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद और यूपी कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम की तस्वीरें लगी हुई हैं. इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद पार्टी बराबरी का हक चाहता है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर सीटों के मोलभाव के दौरान दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है. यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम पहले ही यह संकेत दे चुके थे कि कांग्रेस ने अंदरूनी तौर पर 170 से 200 सीटों की एक सूची तैयार की है, लेकिन अब इसे सीधे सड़क पर पोस्टर के जरिए प्रदर्शित कर कार्यकर्ताओं को चार्ज करने की कोशिश की जा रही है.

175 सीटों की जानकारी आई थी सामने

इससे पहले कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि पार्टी ने 175 सीटों की लिस्ट समाजवादी पार्टी को सौंपी थी. अखिलेश यादव ने भी रामपुर दौरे के दौरान कहा था कि कांग्रेस की तरफ से लिस्ट मिली है. वहीं कल अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि चर्चा तो बहुत चल रही है. लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं है. वहीं कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन को लेकर संयुक्त कमेटी बनाने की चर्चा सामने आई थी. लेकिन इस पोस्टर के बाद राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है.

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इस पोस्टर के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई तीखी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा यूपी में कांग्रेस को 50 से 70 सीटों से अधिक देने के मूड में नहीं है. अखिलेश यादव ने कहा था कि गठबंधन का मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना होना चाहिए. इसलिए सीटों का बंटवारा मांग के आधार पर नहीं बल्कि विनेबिलिटी यानी उम्मीदवार की जीत की संभावना के आधार पर होना चाहिए.

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