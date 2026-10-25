PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में खरगे के खिलाफ शिकायत, कानूनी कार्रवाई की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई हैं. भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णा सिंह कल्लू ने आरोप लगाया है कि खरगे ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं.

यह शिकायत पटना स्थित कोतवाली थाने में दी गई. शिकायत में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2026 को पटना के बापू सभागार में आयोजित कांग्रेस के एक निजी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की. कृष्णा सिंह कल्लू का कहना है कि सार्वजनिक मंच से किसी व्यक्ति के परिवार के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इसकी जांच होनी चाहिए.

कार्रवाई की मांग की गई है?

आवेदन में यह भी कहा गया है कि यदि जांच में कथित तौर पर अभद्र शब्दों के प्रयोग की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जानी चाहिए. शिकायतकर्ता ने पुलिस से मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमों के तहत आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है.

क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बिहार के पटना में डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे, जिस पर खरगे ने जवाब दिया, "मोदी का बाप भी जाएगा. चल मोदी की झूठ बोलने की आदत है." इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता उस व्यक्ति को पीटते नजर आए.

हालांकि बाद में ये सामने आया कि वो शख्स दरअसल ये कहना चाह रहा था कि 'देश में विद्रोह के बिना पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे.' लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गलतफहमी के कारण उसे सभागार से बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके साथ मारपीट भी की.

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