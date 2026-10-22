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'CJP के तरीकों से सहमत नहीं, लेकिन विरोध का हक...', केंद्र पर बरसे पूर्व BJP नेता अन्नामलाई

पूर्व IPS और तमिलनाडु BJP के पूर्व चीफ के. अन्नामलाई ने सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर केंद्र पर हमला बोला है. उन्होंने 2011 में दिए गए नरेंद्र मोदी के बयान का भी जिक्र किया.

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'CJP के तरीकों से सहमत नहीं, लेकिन विरोध का हक...', केंद्र पर बरसे पूर्व BJP नेता अन्नामलाई
के. अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. (Photo: IANS)
चेन्नई:

पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने बुधवार को नई दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने अपने आलोचकों को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने इस साल जून में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया था. अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए, अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में 2011 के नरेंद्र मोदी के उस बयान का जिक्र किया, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था. उस वक्त नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर आधी रात को की गई पुलिस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी.

अन्नामलाई ने लिखा, "2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर उनके हाथ बंधे न होते, तो वे दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जंग छेड़ देते."
मेरी राय में प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो कहा था, वह बिल्कुल सही था और इसमें कुछ भी गलत नहीं है. आज, आपको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है. आपकी जमानत खारिज की जा सकती है और हैरानी की बात यह है कि जब किसी 'स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट' को प्रिवेंटिव बॉन्ड मामलों से निपटने का अधिकार दिया जाता है, तो वह आपको बुरी तरह परेशान कर सकता है.

के. अन्नामलाई

पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष

'मुझ पर हमले फिर से शुरू हो गए...'

अन्नामलाई ने अपनी पोस्ट में कहा, "अगर आप लोकतंत्र में कानूनी प्रक्रिया के उल्लंघन पर सवाल उठाते हैं, तो आपको भला-बुरा कहा जाएगा और आप पर हमलों की बौछार कर दी जाएगी. यहां तक कि आपको 'विदेशी एजेंट' भी करार कर दिया जा सकता है."

उन्होंने आगे कहा, "जब से मैंने NEET एग्जाम के विरोध-प्रदर्शनों के दौरान केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए कहा है, तब से मुझ पर लगातार हमले हो रहे हैं. लेकिन मैंने इन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगा कि तमिलनाडु में जमीनी मुद्दों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है. एक तरह से, मुझे इसमें मजा भी आया, क्योंकि इससे मेरे ऊपर लगा 'BJP की B-टीम' होने का ठप्पा जल्दी हट जाएगा और यह साबित हो जाएगा कि मुझे तमिलनाडु में एक 'धुरंधर' के तौर पर भेजा गया है."

पिछले दिनों हुई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "मैंने सीजेपी के प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने के दिल्ली पुलिस के तरीकों पर सवाल उठाए थे. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, उम्मीद के मुताबिक, मुझ पर हमले फिर से शुरू हो गए हैं."

अन्नामलाई ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों के लिए, मैं यह बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि आप कुछ बातें जानबूझकर भूल गए हों. मैंने 5 जून, 2026 को बीजेपी छोड़ दी थी.

"हो सकता है कि मैं सीजेपी के तरीकों से सहमत न होऊं और मुझे लगता है कि उनके कई तरीके गलत दिशा में हैं. लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या उन्हें किसी ऐसे मुद्दे पर विरोध करने, बहस करने या प्रदर्शन करने का अधिकार है जिसे वे जरूरी मानते हैं, तो मेरा साफ जवाब होगा- हां."
के. अन्नामलाई, पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष

उन्होंने आगे कहा, "मैं चाहूंगा कि लोग फिर से सवाल पूछें, भले ही इससे कुछ लोगों को असहजता महसूस हो. मेरी ख्वाहिश है कि केंद्र सरकार 'व्हाटअबाउटिज्म' यानी दूसरे मुद्दों की ओर ध्यान भटकाने का सहारा लेने के बजाय, इन सवालों का जवाब दे."

बीजेपी नेता ने किया पलटवार

अन्नामलाई के बयान पर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है. पार्टी के तमिलनाडु के मुख्य प्रवक्ता, नारायणन तिरुपति ने अन्नामलाई पर आरोप लगाया कि उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद SIR के मुद्दे पर अपना रुख बदल लिया है.

तिरुपति ने कहा, "अन्नामलाई ने पहले वोटर लिस्ट की SIR प्रक्रिया का बचाव किया था. उन्होंने दावा किया था कि तमिलनाडु में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता हैं, जिन्हें हटाना जरूरी है और इस प्रक्रिया का विरोध करने के लिए DMK की आलोचना की थी."

बीजेपी लीडर ने मई 2026 में कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ अन्नामलाई की सार्वजनिक बहस का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि तब BJP के पूर्व नेता ने एसआईआर प्रोसेस को निष्पक्ष और जरूरी बताते हुए इसका बचाव किया था और विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था.

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