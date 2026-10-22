IPS Transfer: बिहार में 57 पुलिस अफसरों का तबादला, आलोक रंजन बने भागलपुर ग्रामीण SP

IPS Transfer Bihar: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राज्य की पुलिस व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 22 अक्टूबर की शाम 57 पुलिस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया. इस सूची में भारतीय पुलिस सेवा और बिहार राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी शामिल हैं. सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

जारी तबादला सूची के अनुसार, आलोक रंजन को भागलपुर ग्रामीण का पुलिस अधीक्षक (एसपी) बनाया गया है. वहीं, वर्ष 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी अपराजित को पटना विधि-व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपते हुए एसपी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मुकुल कुमार रंजन को समस्तीपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बनाया गया है.

इस व्यापक फेरबदल में कई डीएसपी स्तर के अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया है. माना जा रहा है कि सरकार ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने तथा प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है. तबादला आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है.

क‍िस अफसर का कहां तबादला?

भारतीय पुलिस सेवा

अपराजित (भापुसे-2020)-एसपी (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना

बिहार पुलिस सेवा

मुकुल कुमार रंजन-एसपी (ग्रामीण), समस्तीपुर

आलोक रंजन-एसपी (ग्रामीण), भागलपुर

रश्मि -अपर पुलिस अधीक्षक, रेल, पटना

अजय प्रसाद-अपर पुलिस अधीक्षक (विशेष अपराध), CID

रोशन कुमार गुप्ता-पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम), औरंगाबाद

अंकुर कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, रेल, पटना

कंचन राज-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

अरुण कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो

शालीग्राम कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

संजय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, ब‍िव‍िसपु-6 मुजफ्फरपुर

भवेश कुमार मंडल-पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (EOU)

जितेन्द्र कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

विजय कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

संतोष कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक,ब‍िव‍िसपु-16 पटना

वैजनाथ कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, ब‍िव‍िसपु-12 भीमनगर, सुपौल

विश्वरंजन सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय

शशि भूषण चौधरी-पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो

जयकांत साव-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय

धनंजय कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय

विमल कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना

उमाशंकर राय-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार

अरविन्द कुमार-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

अजय कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस मुख्यालय

अजीत कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा

मुकेश चन्द्र कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, BMP-1 पटना

मोहन कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

रविन्द्र कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा

विश्वनाथ भगत-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

संजय कुमार गुप्ता-पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा

अभय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, BMP-17 बोधगया

राम शंकर सिंह-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

दिलीप कुमार-2-पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा

राम विलास सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

संगीता कुशवाहा-पुलिस उपाधीक्षक, विशेष शाखा

किशोरी सहचरी-पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो

सचिन्द्र यादव-पुलिस उपाधीक्षक, EOU

सतीश कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

जितेन्द्र कुमार-1-पुलिस उपाधीक्षक, EOU

बीरेन्द्र प्रसाद यादव-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-12, भीमनगर

वेदनाथ पाठक वैदिक-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

कमल किशोर सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

ओम प्रकाश-पुलिस उपाधीक्षक, केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)

सीमा कुमारी-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

धर्मेन्द्र कुमार-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर

दिलीप कुमार-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

राजेश्वर प्रसाद-2-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग

विजय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, BMP-6 मुजफ्फरपुर

सौम्य प्रियदर्शी-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

अबरार अहमद खां-पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो

सुभाष वैद्यनाथ-पुलिस उपाधीक्षक, सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर

राकेश रंजन सिंह-पुलिस उपाधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-7, कटिहार

संजय कुमार-1-पुलिस उपाधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई (EOU)

कुमारी वंदना-पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो

अजय कुमार सिंह-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID

निशिकांत निशि-पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधुबनी

अनिल कुमार सिन्हा-पुलिस उपाधीक्षक (विशेष अपराध), CID



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