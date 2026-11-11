मुंबई-कोलकाता एअर इंडिया फ्लाइट से हाईजैक अलर्ट, दमदम एयरपोर्ट पर मची अफरातफरी

पश्चिम बंगाल स्थित कोलकाता एयरपोर्ट पर एअर इंडिया की फ्लाइट में हाइजैक अलर्ट मिला है. बुधवार सुबह कोलकाता एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की फ्लाइट में हाइजैक अलर्ट जारी किया गया. टेक-ऑफ से ठीक पहले पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाइजैक से जुड़ा अलर्ट मैसेज दिया. इसके बाद विमान को तुरंत आइसोलेशन बे में ले जाया गया. जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की गई. सूत्रों के मुताबिक, विमान को धमकी मिली थी. SOP के तहत सुरक्षा एजेंसियां विमान की जांच कर रही हैं. फिलहाल, जांच के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी. विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट के साथ एयरपोर्ट परिसर और विमान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल, जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हैं.

क्या है पूरा मामला?

राजधानी कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मुंबई जाने वाली एअर इंडिया की एक फ्लाइट में हाईजैक की धमकी मिलने की सूचना सामने आई. विमान के शौचालय के शीशे पर हाईजैक से संबंधित धमकी भरा संदेश लिखा मिला. मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, विमान के टॉयलेट में एक धमकी भरा नोट मिला है. उन्होंने बताया कि फिलहाल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस कंट्रोल की बैठक चल रही है और विमान को आइसोलेशन बे में खड़ा किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, विमान उड़ान भरने की तैयारी में था. इसी दौरान शौचालय के शीशे पर लिखे धमकी भरे मैसेज पर नजर पड़ी. घटना की जानकारी मिलते ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को अलर्ट कर दिया.

इसके बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और एयरपोर्ट के विशेष सुरक्षा अधिकारियों ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया. विमान के अंदर किसी भी संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी का पता लगाने के लिए चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है.

वहीं, शौचालय के शीशे पर धमकी भरा मैसेज किसने लिखा और इसके पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू कर दी है.

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