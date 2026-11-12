वजन ज्यादा होने का मतलब खराब सेहत नहीं, नई स्टडी में बताया मोटापे का सही पैमाना

अक्सर मोटापे को खराब सेहत और बीमारियों का संकेत माना जाता है. वजन बढ़ते ही लोग डायबिटीज, दिल की बीमारी और दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर परेशान होने लगते हैं. लेकिन क्या हर मोटा व्यक्ति वास्तव में बीमार होता है. एक नई स्टडी में इस सवाल को लेकर चौंकाने वाली बात सामने आई है. रिसर्च के अनुसार, मोटापे से ग्रस्त माने जाने वाले लोगों में से अनुमान लगाए तो केवल 27% लोग ही ऐसी स्थिति में हैं, जिन्हें मोटापे से जुड़ी बीमारी यानी क्लिनिकल ओबेसिटी की श्रेणी में रखा जा सकता है. बुधवार को 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन, पिछले साल एक्सपर्ट और चिकित्सा संगठनों द्वारा दिए गए एक प्रस्ताव पर आधारित है. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मोटापे का पता लगाने के लिए केवल 'बॉडी मास इंडेक्स' (BMI) जो व्यक्ति के वजन और लंबाई पर निर्भर करता है. इसका उपयोग करने के बजाय, शरीर में वसा (बॉडी फैट) और समग्र स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. इसमें बताया गया है कि सिर्फ वजन और लंबाई के आधार पर किसी व्यक्ति की सेहत का आकलन करना सही नहीं है.

क्या कहती है नई स्टडी?

नेचर' पत्रिका की रिपोर्ट में बताया गया है कि रिसर्च में चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और स्पेन के करीब 8.5 लाख वयस्कों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. स्टडी के वरिष्ठ लेखक और किंग्स कॉलेज लंदन में मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी के प्रोफेसर फ्रांसेस्को रुबिनो के अनुसार, बॉडी मास इंडेक्स (BMI) की अपनी सीमाएं हैं. यह किसी व्यक्ति की लंबााई और वजन के आधार पर मोटापे का अनुमान लगाता है, लेकिन शरीर में फैट की मात्रा और उससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की पूरी जानकारी नहीं देता.

मोटापे को दो श्रेणियों में बांटने का सुझाव

इसके अलावा, स्टडी में मोटापे को दो श्रेणियों में समझने की बात कही गई है. सबसे पहले प्री-क्लिनिकल ओबेसिटी है. इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर में फैट ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी उसके अंगों के कामकाज पर इसका असर नहीं पड़ा है. हालांकि, भविष्य में बीमारियों का खतरा बना रह सकता है. वहीं दूसरी क्लिनिकल ओबेसिटी है. इस स्थिति में शरीर में ज्यादा फैट के कारण स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है. दिल, लिवर और दूसरे अंगों के कामकाज में गड़बड़ी इसके संकेत हो सकते हैं. ऐसे लोगों को इलाज की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है.

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सिर्फ BMI नहीं कमर का माप भी होगा जरूरी

रिसर्च के अनुसार, मोटापे का पता लगाने के लिए सिर्फ BMI पर निर्भर रहने के बजाय शरीर में फैट की मात्रा और कमर का घेरा भी देखना चाहिए. इसके साथ यह भी जांचना जरूरी है कि शरीर में अतिरिक्त फैट की वजह से किसी अंग के कामकाज पर असर तो नहीं पड़ रहा है. स्टडी के अनुसार, चारों देशों में मोटापे से ग्रस्त लोगों में औसतन करीब 27% को क्लिनिकल ओबेसिटी की श्रेेणी में रखा गया. वही, प्री-क्लिनिकल ओबेसिटी वाले करीब 82% लोग अध्ययन में क्लिनिकल ओबेसिटी की स्थिति तक नहीं पहुंचे.

क्या मोटापा होने पर इलाज की जरूरत नहीं?

इस स्टडी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मोटापे को नजरअंदाज किया जाए. शरीर में ज्यादा फैट होने से टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, लिवर और किडनी की समस्याा के साथ कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है. इसका मकसद मोटापे की पहचान को ज्यादा सटीक बनाना है, ताकि हर व्यक्ति को उसकी स्वास्थ्य स्थिति के हिसाब से इलाज और सलाह मिल सके. इसलिए वजनन के साथ कमर का माप, शरीर में फैट और दूसरे स्वास्थ्य संकेतकों की जांच भी जरूरी है.

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