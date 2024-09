लिवर टॉनिक के बारे में क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स? जानिए इसे लेने के साइड इफेक्ट्स

Side effects of liver tonic: लिवर हमारे शरीर में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है. यह शरीर के महत्वपूर्ण फंक्शन्स के लिए जरूरी एंजाइम सिक्रेट करता है. किसी व्यक्ति के लिवर में समस्या आने के बाद मतली और पाचन संबंधी समस्याएं होने लगती है. इसीलिए कई बार हम बिना डॉक्टर से सलाह लिए मेडिकल स्टोर्स से लिवर टॉनिक ला कर इस्तेमाल करने लगते हैं. आम धारणा के मुताबिक, लिवर टॉनिक के रेगुलर इस्तेमाल से लिवर संबंधी दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है. हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय इससे काफी अलग हैं. एनडीटीवी ने लिवर हेल्थ को लेकर डॉक्टर एसके सरीन से बातचीत की जिस दौरान उन्होंने लिवर टॉनिक को एक भ्रांति बताया.



क्या लिवर टॉनिक सच में फायदेमंद होता है? (Is liver tonic really beneficial?)



आईएलबीएस के डायरेक्टर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. शिवकुमार सरीन ने लिवर हेल्थ पर एनडीटीवी से बातचीत के दौरान लिवर टॉनिक को बेफिजूल बताया. डॉ. एस के सरीन ने बताया कि अच्छे खाद्य पदार्थों से बनी चीजें मार्केट में मौजूद है और लिवर संबंधी समस्या होने पर ट्रीटमेंट के लिए तमाम तरह की दवाएं मौजूद है. हालांकि, लिवर टॉनिक जैसा असल में कुछ नहीं होता है.

लिवर टॉनिक के साइड इफेक्ट्स (Side effects of liver tonic)



लिवर टॉनिक कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके कई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इसलिए इसके बहुत ज्यादा उपयोग से बचना चाहिए. साथ ही बिना डॉक्टर के परामर्श के मेडिकल से लिए गए लिवर टॉनिक के इस्तेमाल से आप परेशानी में पड़ सकते हैं.



1. मुंह में सूखापन (Dryness in the mouth)



मुंह में सूखापन लगना लिवर टॉनिक के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में से एक है. अगर टॉनिक लेने के बाद आपको भी मुंह में सूखापन लगे तो खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें और साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखें. ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.



2. पेट संबंधी समस्या (Stomach problems)



लिवर टॉनिक का एक और साइड इफेक्ट यह हो सकता है कि व्यक्ति को कब्ज, दस्त और पेट खराब जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़े. ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें.



3. एलर्जी (Allergies)



कोई लिवर टॉनिक लेने के बाद अगर आपको दाने, खुजली और सूजन जैसी समस्या या चक्कर आना और सांस लेने में परेशानी हो तो यह गंभीर एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं. लिवर टॉनिक से गंभीर स्तर की एलर्जी बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ऐसी स्थिति में तुरंत मेडिकल हेल्प लें.



4. रेक्टल ब्लीडिंग (Rectal bleeding)



एलर्जी और पेट संबंधी समस्याओं के अलावा लिवर टॉनिक की वजह से कई केस में रेक्टल ब्लीडिंग जैसे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलता है. इसके अलावा लिवर टॉनिक की वजह से वजन भी बढ़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)