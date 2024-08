बैंगन से लेकर दूध तक, ये 15 फूड बढ़ाते हैं गैस की समस्या, जानें कैसे करें बचाव और क्या है गैस के लक्षण

Tips to relieve gas: Foods to eat and avoid: पेट संबंधी समस्याएं दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, जिसमें पेट में गैस बनने से लेकर पेट फूलना, ऐंठन, थकान, सुस्ती, पेट दर्द और ब्लोटिंग जैसी कई समस्याएं लोगों को होती है. ऐसे में इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और ऐसी कौन सी चीज हैं जो पेट में गैस की समस्या को बढ़ाती है, आइए हम आपको बताते हैं ऐसे 15 फूड आइटम जो गैस की समस्या को दोगुना कर सकते हैं और इससे आप किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं वह भी इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं.

क्यों बनती है पेट में गैस (Why does gas form in the stomach?)

पेट में गैस बनने का सबसे पहला कारण तो यही है कि जब हम कुछ खाते या पीते हैं, तो उस समय मुंह से हवा निगलने के कारण पेट में गैस बनने लगती है, लेकिन जब हम डकार लेते हैं तो यह गैस बाहर आ जाती है. लेकिन कई बार जब ये पेट में फंस जाती है, तो गैस की समस्या हो सकती है. बड़ी आंत में गैस तब बनती है जब बैक्टीरिया, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर या कुछ स्टार्च जैसी चीज का हम सेवन करते हैं.

ये 15 फूड आइटम पेट में बनाते हैं गैस

अब आपको बताते हैं ऐसे फूड आइटम जो पेट में गैस बढ़ा सकते हैं, इनमें फ्राइड फूड, बैंगन, मैदा, खीर, दूध, गोभी, फूलगोभी, सोयाबीन, दूध, दाल, हरी मटर, मूली, नट्स, पेस्ट्री, बियर और यीस्ट शामिल है.

हालांकि, इनमें से कुछ चीज ऐसी भी है जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन इसे आपको सीमित मात्रा में खाना चाहिए और दिन के समय ही इनका सेवन कर लेना चाहिए.

पेट में गैस बनने के लक्षण (Symptoms of gas formation in the stomach)

अगर आपका पेट में बार-बार रुक-रुक कर या लगातार दर्द होता है, साथ ही मल में से खून आता है या इसका रंग गहरा हो जाता है, तो ये गैस का लक्षण हो सकता है. इसके अलावा कब्ज या दस्त की समस्या रहती है और मतली या उल्टी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि यह पेट या छाती में गैस बनने के लक्षण हो सकते हैं.



पेट में गैस बनने के नुकसान

अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है तो इससे आंतों से संबंधी समस्या हो सकती है जैसे- डायवर्टीकुलिटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोहन बीमारी. छोटी आंत में बैक्टीरिया के बढ़ने से दस्त और वजन कम होने जैसी समस्या हो सकती है. वहीं, गैस के कारण सूजन और ऐंठन भी बढ़ सकती है.

