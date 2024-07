सिर्फ जीनियस जानते होंगे कैसे करते हैं Facewash! शहनाज हुसैन ने बताया चेहरा धोने का सही तरीका

How to Wash Your Face Properly: Tips for Glowing Skin: गंदगी और धूल-मिट्टी त्वचा के निखार को छीनती है. अगर चेहरे को ठीक से साफ न किया जाए, तो कई स्किन प्रॉब्लम्स से आपको गुजरना पड़ सकता है. पसीना और गंदगी अगर आपकी त्वचा पर जमने लगे, तो पोर्स बंद हो सकते हैं. अपना चेहरा तो सभी साफ करते हैं, लेकिन जितना आसान लगता है यह उतना आसान है नहीं. बहुत जरूरी है कि आप ध्यान से अपने चेहरे को साफ करें. चेहरे को साफ रखना सिर्फ तभी जरूरी नहीं है, जब आप मेकअप करते हैं बल्कि आपको दिन में दो बार अपना चेहरा धोना चाहिए. आपका स्किन टाइप और टेक्सचर जैसा भी हो सुबह के साथ-साथ आपका नाइट टाइम रूटीन भी जरूरी है. चेहरे धोने का सही तरीका क्या है, चलिए आपको बताएं.

चेहरा कैसे साफ करें, मुंह धोने का सही तरीका क्या है | How to Wash Your Face Properly: Tips for Glowing Skin | How to Wash Your Face the Right Way

मेकअप को साफ करें

रात में सोने से पहले अपने चेहरे को साफ जरूर करें. आपने मेकअप किया हो या नहीं, दिनभर काम करके चेहरे पर तेल जमा होने लगता है. इसलिए रात को मेकअप या गंदगी हटाना बहुत जरूरी है. अपने चेहरे को सुबह और शाम कच्चे दूध से साफ करें.

सौम्य क्लींजर का उपयोग करें

हमारी त्वचा सेंसिटिव होती है और उस पर हार्श सोप या केमिकल युक्त क्लींजर का इस्तेमाल करने से वो रूखी हो सकती है. अपने चेहरे से गंदगी हटाने के लिए कच्चा दूध इस्तेमाल करने के बाद, हमेशा सौम्य और हर्बल क्लींजर का उपयोग करें.

पानी के टेंपरेचर का रखें ख्याल

अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोना चाहिए. गर्म पानी से चेहरा कभी भी नहीं धोना चाहिए. गर्म पानी त्वचा से नेचुरल ऑयल्स को छीनता है और त्वचा को रूखा बनाता है. पानी से चेहरे और गर्दन को अच्छी तरह से साफ करें. इसके बाद, मुलायम तौलिए से थपथपाकर चेहरा सुखाएं. त्वचा को रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आपकी त्वचा में जलन हो सकती है.

एक्सफोलिएट करते समय स्क्रब करें

चेहरे को सिर्फ धोने से कुछ नहीं होता. अपनी त्वचा से डेड स्किन सेल्स को हटाने के लिए एक्सफोलिएट करें. आप शुगर स्क्रब बनाकर त्वचा को हल्का गीला करें और उसे हल्के हाथों से एक्सफोलिएट करें. ध्यान रखें कि बहुत तेज स्क्रबिंग से बचें. अपनी उंगलियों से कम से कम एक या दो मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें.

चेहरे पर लगाएं टोनर

चेहरा धोने के बाद, हो सकता है कि आपकी त्वचा का नेचुरल पीएच संतुलन थोड़ा-सा गड़बड़ा जाए. टोनर इस संतुलन को बेहतर करने में मदद करता है, जिससे आपकी त्वचा में तैलीयपन और इंफ्केशन की संभावना कम हो जाती है. टोनर आपकी त्वचा को हाइड्रेट कर सकते हैं और सीरम और मॉइस्चराइजर को बेहतर ढंग से अब्सॉर्ब करने के लिए उसे तैयार करते हैं. आप घर पर गुलाब जल से टोनर बनाकर उसका उपयोग कर सकते हैं.

चेहरे को करें मॉइश्चराइज और लगाएं सनस्क्रीन

टोनर लगाने के बाद कुछ सेकंड रुकें और फिर अपने चेहरे को मॉइश्चराइज लगाएं. मॉइश्चराइजर आपके चेहरे को पूरे दिन के लिए हाइड्रेट करता है. इसके बाद, सनस्क्रीन लगाना न भूलें. आप भले ही घर पर हैं, लेकिन फिर भी अपने चेहरे और गर्दन पर ब्रॉड स्पैक्ट्रम वाली सनस्क्रीन लगानी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)