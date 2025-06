Glowing Skin Home Remedies: अपना फेस देखने के बाद ज्यादातर लोगों को लगता है कि काश हमारी स्किन भी सेलिब्रिटी जैसी ग्लोइंग, क्लियर और परफेक्ट होती, लेकिन अफसोस, धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन, सन एक्सपोजर और दिनभर का मेकअप हमारे चेहरे की चमक को धीरे-धीरे कम कर देता है. फिर कितने भी महंगे फेसवॉश और क्लींजर क्यों न यूज कर लें, कुछ दिनों बाद स्किन डल, बेजान और ब्लैकहेड्स से भरी नजर आने लगती है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिना महंगे प्रोडक्ट्स और केमिकल्स के चेहरा नेचुरली चमक सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ऐसा पॉसिबल है, वो भी नारियल तेल से. लेकिन सिर्फ नारियल तेल लगाना काफी नहीं. इसमें कुछ खास नेचुरल चीजों को मिलाकर पावरफुल नेचुरल फेस क्लींजर (Powerful Natural Face Cleanser) बना सकते हैं, जो स्किन से गंदगी हटाकर उसे बनाता है साफ, सॉफ्ट और ग्लोइंग (What to Mix in Coconut Oil for Glowing Skin) बनाता है. तो चलिए जानते हैं, ऐसी 5 चीजों के बारें में, जिन्हें नारियल तेल में मिलाने से स्किन फ्रेश और खिली-खिली से नजर आएगी.

आम के साथ गलती से भी ये 5 चीजें ना खाएं, वरना जहर से कम नहीं है ये सेहत के ल‍िए

ऐसे करें नारियल तेल का इस्तेमाल (Different Ways to Use Coconut Oil)

Photo Credit: Canva

एलोवेरा जेल और नारियल का तेल स्किन का सुपर क्लीनिंग मास्क माना जाता है. 2 चम्मच नारियल तेल लेकर उसमें 1 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाए. चेहरे पर हल्के हाथों से 2-3 मिनट तक मसाज करें. फिर गीले कॉटन से पोछ लें या सादे पानी से धो लें. एलोवेरा स्किन को अंदर से साफ करता है और गंदगी निकालकर देता है कूलिंग इफेक्ट देता है.

निखरी स्किन और ग्लो के लिए नारियल के तेल में गुलाब जल मिलाकर लगा सकते हैं. गुलाब जल स्किन को टोन करता है और डलनेस हटाकर फ्रेशनेस लाता है. नारियल तेल से स्किन को जरूरी मॉइस्चराइज मिलती है. इसके लिए 2 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं. इसे चेहरे पर लगाकर 4-5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें. हफ्ते में दो से तीन बार ऐसा करने से चेहरे की खूबसूरती झलकने लगेगी.

इस नेचुरल फेस क्लींजर से चेहरे की खूबसूरती वापस आती है. बेसन स्किन से डेड स्किन हटाता है और टैनिंग कम करता है. नारियल तेल स्किन को ड्राई नहीं होने देता है. इसे यूज करने के लिए 2 चम्मच बेसन में 1.5 चम्मच नारियल तेल मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगा लें. करीब 20 मिनट बाद हल्के हाथों से रगड़कर धो लें. कुछ ही दिनों में असर साफ नजर आने लगेगा.

बेदाग और चमकदार चेहरा पाने के लिए हल्दी और नारियल तेल का कॉम्बिनेशन ट्राय कर सकते हैं. हल्दी स्किन के दाग-धब्बे मिटाती और पिग्मेंटेशन कम करती है. इससे चेहरे की रंगत निखरती है. इसके लिए 2 चम्मच नारियल तेल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाएं. करीब 15 मिनट बाद अच्छी तरह धो लें. हफ्ते-दो हफ्ते में ही असर नजर आ सकता है.

ये ऑयली स्किन का रामबाण इलाज है. मुल्तानी मिट्टी स्किन का एक्स्ट्रा ऑयल सोखती है और पोर्स क्लीन करती है. नारियल तेल से स्किन ड्राई नहीं होती है. 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं फिर चेहरे पर लगाकर 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद साफ पानी से फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लें. इससे चेहरा अलग ही खिल उठेगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.