झागदार आ रहा है पेशाब, तो इससे बचने के लिए इस बीज के पानी का करें सेवन, किडनी के लिए भी है फायदेमंद

Coriander Seeds Water For Foamy Urine: आज के समय में कई लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि उनके पेशाब से झाग आ रहा है. आपको बता दें कि यूरिन यानि पेशाब से लगातार झाग (foam in urine) आना आपकी किडनी की सेहत से जुड़ा हुआ हो सकता है. इसके कई अन्य कारण हो सकते हैं जैसे, शरीर में प्रोटीन की कमी होना, कम पानी पीना, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर आदि. आमतौर पर तो कभी-कभी पेशाब से झाग (Ayurvedic remedy for form in urine) आना सामान्य है. लेकिन जब ये समस्या बार-बार होने लगे तो आपको इसपर गौर करने की जरूरत है. इस समस्या से बचने के लिए आप इस ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं.

धनिया का पानी पेशाब से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में कारगर है. धनिए का पानी पीने से न सिर्फ पेशाब में झाग आना बंद होगा, बल्कि इससे यूटीआई की समस्या को भी दूर करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं. ऐसे में यूरिन इंफेक्शन होने पर जब पेशाब करते समय दर्द और जलन हो तो धनिया इन्हें कम कर सकता है.

कैसे बनाएं धनिया वाला पानी- (How To Make Coriander Seeds Water)

धनिया का पानी बनाने के लिए इसके बीजों को सबसे पहले एक गिलास पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दें. सुबह इस पानी को छान कर खाली पेट पी लें. इससे पेशाब की जलन को और झागदार पेशाब को कम करने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- 200 की स्पीड से बढ़ेगा Vitamin B12, बस दही में मिलाकर खा लें ये 3 चीजें

Photo Credit: iStock

धनिया के बीज का पानी पीने के फायदे- (Dhania Pani Pine Ke Fayde)

इस पानी का सुबह खाली पेट सेवन करने से शरीर से हानिकारक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है. जिससे लिवर और किडनी के कार्य में सुधार हो सकता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी हैं. अगर आप इस पानी का रोजाना सेवन करते हैं तो इससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

फैटी लीवर को जल्दी कैसे ठीक करें? बता रहे हैं Dr. SK Sarin | How to Reduce Fatty Liver

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)