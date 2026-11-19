सर्दियों में गरमागरम मटर के पराठे मिल जाएं तो नाश्ते का मजा दोगुना हो जाता है. हरी मटर की स्टफिंग, ऊपर से मक्खन और साथ में चाय या दही, भला इसे कौन पसंद नहीं करेगा. लेकिन कई बार पराठे बनाते समय स्टफिंग बाहर निकलने लगती है. आटा फट जाता है या पराठा बेलते समय ठीक से फैलता नहीं है. इसकी वजह मटर में ज्यादा नमी, स्टफिंग का गर्म होना या आटा सही तरीके से न गूंथना हो सकता है. कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर आप घर पर आसानी से स्वादिष्ट मटर के पराठे बना सकते हैं.

मटर की स्टफिंग में न रहने दें ज्यादा नमी

फूड एक्सपर्ट के अनुसार, मटर के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मटर को छीलकर धो लें. पैन में तेल और जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो लहसुन और हरी मिर्च डालकर भूनें. अब इसमें मटर, नमक और काली मिर्च डालकर मध्यम आंच पर पकाएं. मटर को बहुत ज्यादा गलाने से बचें, क्योंकि इससे स्टफिंग में नमी बढ़ सकती है. मटर हल्के नरम हो जाएं तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें.

स्टफिंग को दरदरा पीसना है जरूरी

बता दें कि मटर ठंडी होने के बाद इसे मिक्सर में दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि मटर का पेस्ट न बनाएं. बहुत बारीक या गीली स्टफिंग परााठे में भरते समय बाहर निकल सकती है. अगर स्टफिंग ज्यादा गीली लग रही है तो उसे कुछ देर खुला रखकर अतििरिक्त नमी कम होने दें.

पराठे के लिए आटा नरम गूंथें

पराठे के लिए आटे में थोड़ा नमक डालकर पानी की मदद से नरम गूंथ लें. आटा बहुत सख्त होगा तो पराठा बेलते समय किनारों से फट सकता है. गूंथने के बाद इसे करीीब 10 मिनट ढककर रख दें, ताकि आटा सेट हो जाए और बेलने में आासानी रहे.

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लिफाफे की तरह भरें मटर की स्टफिंग

साथ ही, आटे की लोई लेकर हल्का बेलें. बीच में मटर की स्टफिंग रखें और किनारों को चारों तरफ से उठाकर लिफाफे की तरह बंद कर दें. स्टफिंग बाहर न निकले, इसके लिए कििनारों को अच्छी तरह चिपकाएं. अब सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से परााठा बेलें. बहुत ज्यादा दबाव डालने से आटा फट सकता है.

मध्यम आंच पर सेंकें पराठे

इसके अलावा, तवे को गर्म करें और पराठा डालकर दोनों तरफ से हल्का सेंक लें. फिर तेल या घी लगाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं. इसे हरी चटनी, दही या मक्खन के साथ गरमागरम परोसें.

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