Heal With Food: कब्ज दूर करने के लिए क्या खाएं? जानें, कब्ज का चूर्ण कैसे बनाएं?

भागदौड़ भरी जिंदगी और गलत खानपान के कारण आजकल पेट खराब होना बहुत आम बात बन गई है. सुबह उठते ही सबसे बड़ी टेंशन यही रहती है कि पेट अच्छे से साफ होगा या नहीं. लोग टॉयलेट में आधा-आधा घंटा बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती. इस कब्ज की वजह से पूरा दिन थका-थका और चिड़चिड़ा सा निकलता है, अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है.

कब्ज के लिए घरेलू उपाय

आयुर्वेद के अनुसार जब पाचन ठीक से नहीं होता तो गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और खट्टी डकारें जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इनसे राहत पाने के लिए घर पर एक साधारण चूर्ण बनाया जाता है, जिसमें घर की ही चीजें इस्तेमाल होती हैं.

कब्ज का चूर्ण कैसे बनाएं?

काला नमक 125 ग्राम

हरड़ का छिलका 50 ग्राम

अजवाइन 50 ग्राम

मेथी दाना 25 ग्राम

सौंफ 25 ग्राम

बनाने का तरीका:

इन सभी चीजों को मिक्सी के जार में डालें और बारीक पीसकर पाउडर बना लें. इसे किसी कांच की शीशी में भरकर रख लें.

कैसे खाएं?

रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं. इसकी सही मात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, इसलिए इसे लेने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

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