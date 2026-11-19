Tandoori Roti Recipe In Hindi: वीकेंड की शाम हो या घर पर कोई खास मेहमान आ रहा हो, खाने की मेज पर अगर गर्मागर्म तंदूरी रोटी मिल जाए, तो घर की बनी नॉर्मल सी दाल या पनीर की सब्जी का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है. अक्सर हम यह मान बैठते हैं कि बाहर जैसा स्वाद और कुरकुरापन सिर्फ मिट्टी के बड़े तंदूर या महंगे इलेक्ट्रिक ओवन में ही आ सकता है, इसी वजह से घर पर तवा रोटी से ही काम चलाना पड़ता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि किचन में रखा साधारण सा प्रेशर कुकर किसी असली तंदूर से कम नहीं है. बिना किसी झंझट के आप अपने रोजमर्रा के कुकर को ही एक बेहतरीन देसी तंदूर में बदल सकते हैं, इसमें न तो ज्यादा तामझाम लगता है और न ही घंटों की मेहनत. तो, फिर देर किस बात की है जानते है देसी जुगाड़ से बाजार जैसी मुलायम और खस्ता तंदूरी रोटी बनाने की पूरी विधि क्या है?

सामग्री:

दो कप मैदा एक कप गेहूं का आटा आधा कप ताजा दही एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर एक चुटकी नमक हल्की मिठास के लिए थोड़ी सी चीनी दो बड़े चम्मच रिफाइंड तेल जरूरत के हिसाब से गुनगुना दूध बारीक कटा हरा धनिया महीन कटी लहसुन की कलियां थोड़ी सी कलौंजी शुद्ध देसी घी या मक्खन

बनाने का तरीका: