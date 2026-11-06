Dhanteras 2026: आज धनतेरस पर ये 5 गलतियां घर की सुख-समृद्धि में बन सकती हैं बाधा, पूजा से पहले तुरंत हो जाएं सावधान

धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में बेहद खास माना जाता है. पांच दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत इसी दिन से होती है. इस अवसर पर भगवान धन्वंतरि, धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की जाती है. साथ ही सोना-चांदी, बर्तन और नई चीजें खरीदने की परंपरा है. धार्मिक मान्यता है कि धनतेरस पर शुभ काम करने से घर में सुख-समृद्धि आती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ कामों को करना अशुभ भी माना जाता है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, धनतेरस पर कुछ गलतियों से बचना चाहिए. आइए जानते हैं वे पांच गलतियां कौन-सी हैं.

लोहे की चीजें खरीदने से बचें

आचार्य मदन मोहन ने बताया कि धनतेरस पर सोना-चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है. वहीं इस दिन लोहे की चीजें खरीदने से बचने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि कैंंची, चाकू, कील और सुई जैसी चीजें इस दिन घर लाना शुभ नहीं होता. इसलिए खरीदारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें.

पैसों का लेन-देन न करें

धनतेरस के दिन पैसों के लेन-देन को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की मान्यता है. कहा जाता है कि इस दिन कििसी को उधार देने या कर्ज लेने से बचना चाहिए. धार्मिक विश्वास के अनुसार, ऐसा करने से घर की आर्थिक समृद्धि प्रभाावित हो सकती है. इसलिए इस दिन आर्थिक लेन-देन सोच-समझकर करें.

कांच की चीजें खरीदने से बचें

आचार्य के अनुसार, धनतेरस पर कांच की चीजें खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में कांच को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं. ऐसे में इस दिन खरीदारी करते समय कांच के साामान से परहेज करने की सलाह दी जाती है.

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काले रंग के कपड़े पहनने से बचें

धनतेरस के दिन काले रंग के कपड़े पहनने को लेकर भी धार्मिक मान्यता है. माना जाता है कि शुभ अवसरों पर कालेे रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इसलिए इस दिन पूजा-पाठ के दौरान पीले, लाल या अन्य शुभ रंगों के कपड़े पहन सकते हैं.

यम दीपक जलाते समय दिशा का रखें ध्यान

धनतेरस की शाम यमराज के नाम से दीपक जलाने की परंपरा है. इसे यम दीपक या यम का दीीपक कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इसे जलाने से परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्युु के भय से मुक्ति मिलती है. आचार्य मदन मोहन के अनुसार, यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना चाहिए. इसलिए दीपक जलााते समय दिशा का विशेष ध्यान रखें.

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