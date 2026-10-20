Leo Tarot Card Rashifal: आर्थिक स्थिति पर करें नियंत्रण, मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए कर सकते हैं खरीदारी

Leo Tarot Card Horoscope 20 October 2026 Singh Tarot Card Rashifal: आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखें.गैर जरूरी खर्च सीमित करें. इस समय आपकी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है. आपकी उदारता का फायदा उठाकर कोई नुकसान पहुंचा सकता है.घर की मरम्मत के कार्यों को कुछ समय के लिए कुछ समय के लिए टाल सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य के विवाह को लेकर तैयारियां शुरू हो सकती है. इन दोनों का भी कोई मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए खरीदारी कर सकते हैं. पूर्व में किए गए किसी कार्य के कारण परेशानी उठाना पड़ सकती है. अपने मन की बात परिवार के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional: योजनाबद्ध तरीके से कार्यों को पूरा कर व्यवसाय में आ रही परेशानियों को कुछ कम किया जा सकता है. कुछ नए लोगों से संपर्क बनाने पर कार्य कर सकते हैं. नौकरी में बढ़ती राजनीति के कारण स्वभाव में कड़वाहट आ सकती है. इस स्थिति उच्च अधिकारी से विभाग या स्थान परिवर्तन की बात कर सकते हैं.कार्यक्षेत्र के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत पर विचार करेंगे. किसी पुराने बंद पड़े कारखाने में नई शुरुआत करने पर योजना बना सकते हैं.

स्वास्थ्य/Health: सेहत को अच्छा बनाने का प्रयास करें. दिनचर्या को नियमित करें. दिनचर्या में योगा और व्यायाम को शामिल करें.

आर्थिक स्थिति/Finance: परिवार की सुख सुविधा की चीजों के खरीदारी कर सकते हैं. इसमें खर्च ज्यादा होगा.

रिश्ते/Relationship: व्यस्तता के बावजूद परिवार के लोगों के साथ समय बिताए.बच्चों की गतिविधियों में भाग ले उनके उत्साह को बढ़ा सकते हैं.