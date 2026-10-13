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Pisces Tarot Card Rashifal: प्रिय से हो सकता है मनमुटाव, ऑफिस के काम में देरी की आशंका

Pisces Tarot Card Horoscope 13 October: The Hermit की ऊर्जा स्थितियों में परिवर्तन लाकर अपने अनुकूल बनाने की कोशिश, अपनी भाषा और गुस्से पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता और रिश्तो में आई हुई कड़वाहट को धीरे-धीरे मधुरता में बदलने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.आइए जानते हैं, मीन राशि वाले जातकों के जीवन,रिश्तो, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

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Pisces Tarot Card Rashifal: प्रिय से हो सकता है मनमुटाव, ऑफिस के काम में देरी की आशंका
Pisces Aaj Ka Rashifal 13 October 2026 | Meen Tarot Card Horoscope Today
Photo credit: NDTV

Pisces Tarot Card Horoscope 13 October 2026 Meen Tarot Card Rashifal: अपने विचारों को सबके सामने रखने की कोशिश करें. भावनाओं को छुपा के रखने से सामने वाले से दूर हो सकते हैं. प्रिय के साथ बढ़ती अनबन रिश्ते में कड़वाहट ला सकती है.किसी नए मकान को खरीदने पर विचार करेंगे. जीवन अब एक बड़े बदलाव की तरफ जा सकता है.इस बदलाव के आने की संभावना से मन में सकारात्मकता बढ़ सकती है. इस बात का प्रयास करें कि आपकी बातों से सामने वाला गलत मतलब न निकालें. परिवार के साथ अपने रिश्तों में सुधार लाएं. 

व्यवसायिक/ Professional

कार्यों को पूरा करने के लिए किसी अनुभवी सहयोगी की मदद ले सकते हैं. किसी पुराने कर्मचारी की राजनीति के चलते आपके कार्यों में विलंब हो सकता है इस समय अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की कोशिश करें. किसी पुराने कार्य को लेकर सहयोगी से हुआ मतभेद उच्च अधिकारी के समक्ष जा सकता है. दोनों की बातों को सुनने का प्रयास उच्च अधिकारी कर सकते हैं. इस समय अपने गुस्से और पानी पर नियंत्रण रखें. गुस्से में आकर गलत शब्दों का उपयोग सामने वाले पर ना करें.विपरीत लिंगी लोगों के साथ दूरी बनाए रखें यह समय आपके लिए प्रतिकूल है. जरा-सी भी गलत प्रतिक्रिया आपकी नौकरी पर बात ला सकती है. 

स्वास्थ्य/Health

हमारे को लेकर बढ़ते तनाव के कारण नींद की कमी हो सकती है. इस स्थिति में कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं सामने आ सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance

अचानक से कहीं से कुछ धनराशि  प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा. इस धनराशि को भविष्य के लिए संचित कर सकते है. 

रिश्ते/Relationship

दूसरों की बातों में आकर अपने करीबी लोगों से नाराज ना हो. अपने रिश्तों में मधुरता लाएं.


 

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