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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: टीम में आपकी भूमिका बढ़ने की संभावना रहेगी, निवेश करने से बचें

Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों के लिए किसी पुराने प्रयास से लाभ का रास्ता खुल सकता है. चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से संपर्कों का दायरा उपयोगी साबित होगा.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 15 September 2026: टीम में आपकी भूमिका बढ़ने की संभावना रहेगी, निवेश करने से बचें
धनु राशि
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Sagittarius Horoscope Today 15 September 2026, Dhanu Rashi Ka Rashifal: आज धनु राशि वालों के लिए किसी पुराने प्रयास से लाभ का रास्ता खुल सकता है. चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होने से संपर्कों का दायरा उपयोगी साबित होगा और ऐसे व्यक्ति से संवाद हो सकता है जिसके माध्यम से कोई काम आगे बढ़े. हर अवसर को तुरंत पकड़ने के बजाय यह पहचानना जरूरी होगा कि कौन-सा प्रस्ताव वास्तव में आपके दीर्घकालीन हित में है. कारोबार में नए ग्राहक, परिचित या पुराने संपर्क से बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है.

बिक्री और प्रचार से जुड़े लोगों को अच्छे संकेत मिलेंगे. यदि किसी भुगतान का इंतजार लंबे समय से है तो उसके संबंध में सकारात्मक सूचना मिल सकती है. हालांकि लाभ की संभावना देखकर खर्च बढ़ा देना ठीक नहीं होगा. प्राप्त धन का कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना समझदारी रहेगी. नौकरी में आपकी मेहनत पर किसी वरिष्ठ की नजर पड़ सकती है. टीम में आपकी भूमिका बढ़ने की संभावना रहेगी, लेकिन किसी सहकर्मी के काम का श्रेय लेने या देने को लेकर भ्रम पैदा हो सकता है.

अपने योगदान का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखें. कार्यस्थल की राजनीति में सीधे उतरने के बजाय परिणामों पर ध्यान देना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा. मित्रों और सामाजिक संपर्कों के कारण दिन व्यस्त रह सकता है. किसी परिचित का अनुरोध आपके सामने आ सकता है, लेकिन हर किसी की आर्थिक या व्यक्तिगत समस्या अपने ऊपर लेना आवश्यक नहीं है. मदद करें तो अपनी क्षमता और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करें.

आर्थिक मोर्चे पर अतिरिक्त आय का कोई विकल्प दिखाई दे सकता है. कमीशन, प्रोत्साहन, पुराने निवेश से लाभ या किसी अतिरिक्त काम से पैसा मिलने की संभावना बन सकती है. फिर भी जोखिम वाले निवेश में केवल मित्र की सलाह पर निर्णय न लें. दस्तावेज और नियमों की स्वतंत्र रूप से जांच करें. आपकी कोई व्यक्तिगत इच्छा पूरी होने की दिशा में कदम बढ़ सकता है. सामाजिक पहचान भी मजबूत हो सकती है. लेकिन अत्यधिक अपेक्षाएं बनाकर बैठना निराशा दे सकता है. 

उपाय: सुबह ॐ बृं बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें. केले के पेड़ के समीप दीपक जलाकर पीले पुष्प अर्पित करें.

शुभ रंग: पीला
 

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