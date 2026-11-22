हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है. लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा होता है और इसकी पूजा की जाती है. तुलसी की कई किस्में होती हैं, लेकिन रामा और श्यामा तुलसी सबसे ज्यादा प्रचलित हैं. दोनों के पत्तों का रंग, खुशबू और धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हैं. अगर आपके मन में भी ये बात रहती है कि घर में रामा तुलसी या श्यामा तुलसी कौन सी लगानी चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं घर पर रामा तुलसी या श्यामा तुलसी कौन सी लगानी चाहिए और इन दोनों का क्या महत्व है.

रामा और श्यामा तुलसी कैसे पहचानें?

रामा तुलसी को श्री तुलसी और गौरी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है. इसकी पत्तियों का रंग हरा होता है. इसका तना भी आमतौर पर हरा ही दिखाई देता है. धार्मिक कार्यों और रोजाना की पूजा में इस तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है. वास्तु शास्त्र की मानें तो रामा तुलसी को घर में लगाने से सुख-शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है. ये तुलसी जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है. वहीं, श्यामा तुलसी के पत्तों का रंग गहरा हरा या हल्का बैंगनी होता है. इसकी गंध अधिक तीखी होती है. इस तुलसी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण से है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस तुलसी को घर में लगाने से आध्यात्मिक उन्नति और बीमारियों से बचाव होता है.

रामा तुलसी और श्यामा तुलसी का महत्व

स्कंद पुराण में रामा और श्यामा तुलसी, दोनों का महत्व बताया गया है. वैष्णव खंड में भी भगवान विष्णु कहते हैं कि काली और सामान्य रंग वाली तुलसी, दोनों उन्हें प्रिय हैं. इसमें काली और सफेद तुलसी से पूजा करने का महत्व बताया गया है. इसके साथ ही तुलसी से भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करने का फल बताया गया है.

घर में कौन-सी तुलसी लगानी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में रामा या श्यामा तुलसी, दोनों में से कोई भी लगाई जा सकती है. ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है. अगर आपके घर में पर्याप्त जगह है, तो दोनों पौधे लगा सकते हैं. वहीं, जगह कम होने पर अपने अनुसार किसी एक को रख सकते हैं.

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Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.