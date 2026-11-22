हिंदू धर्म में किसी भी शुभ काम को करने से पहले पंचांग देखना बहुत जरूरी माना जाता है. पंचांग की मदद से तिथि, नक्षत्र, योग और शुभ-अशुभ समय की जानकारी मिलती है. मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा-पाठ, नए काम की शुरुआत और धार्मिक कार्य करने से अच्छे फल मिलते हैं. 22 नवंबर 2026 को रविवार का दिन है. इस दिन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी. हर माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, साथ ही सर्वार्थसिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है. ज्योतिष के अनुसार, इस योग में किए गए शुभ काम सफल हो सकते हैं. आइए जानते हैं 22 नवंबर का पूरा पंचांग और इस दिन के शुभ-अशुभ समय के बारे में.

आज की तिथि

पंचांग के अनुसार, 22 नवंबर को शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 4 बजकर 56 मिनट से शुरू होकर 23 नवंबर की रात 2 बजकर 37 मिनट तक रहेगी. इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी, जो 23 नवंबर की रात 11 बजकर 42 मिनट तक रहेगी. इस दिन अश्विनी नक्षत्र सुबह 5 बजकर 54 मिनट से शुरू होकर अगले दिन सुबह 4 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. इसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू होगा. वहीं, व्यातीपात योग रात 2 बजकर 30 मिनट से रात 11 बजकर 29 मिनट तक रहेगा. इसके बाद वरीयान योग शुरू हो जाएगा.

22 नवंबर को सर्वार्थसिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. यह योग सुबह 6 बजकर 49 मिनट से 23 नवंबर की सुबह 4 बजकर 15 मिनट तक रहेगा. हिंदू धर्म में सर्वार्थसिद्धि योग को बहुत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस योग में नए काम की शुरुआत, खरीदारी और शुभ कार्य करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

22 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजकर 13 मिनट से 6 बजकर 1 मिनट तक रहेगा. इस समय पूजा-पाठ, ध्यान और मंत्र जाप करना अच्छा माना जाता है.

शुभ काम करने के लिए अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक रहेगा.

वहीं, अमृत काल रात 9 बजकर 32 मिनट से 11 बजकर 2 मिनट तक है.

इसके अलावा प्रदोष काल शाम 5 बजकर 25 मिनट से रात 8 बजकर 6 मिनट तक रहेगा.

आज राहुकाल शाम 4 बजकर 15 मिनट से 5 बजकर 36 मिनट तक रहेगा.

यम गण्ड दोपहर 12 बजकर 12 मिनट से 1 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

कुलिक काल दोपहर 2 बजकर 54 मिनट से शाम 4 बजकर 15 मिनट तक रहेगा.

दुर्मुहूर्त शाम 4 बजकर 10 मिनट से 4 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.

वर्ज्यम् रात 12 बजकर 31 मिनट से 2 बजे तक रहेगा.

आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 49 मिनट पर होगा. सूर्यास्त शाम 5 बजकर 36 मिनट पर, चंद्रोदय दोपहर 3 बजकर 39 मिनट पर और चंद्रास्त अगले दिन सुबह 5 बजकर 8 मिनट पर होगा.

22 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं, चंद्रमा पूरे दिन और रात मेष राशि में संचार करेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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