Karwa Chauth 2026 LIVE: कल यानी 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत खास महत्व रखता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं. धार्मिक मान्यता है कि करवा चौथ पर विधि-विधान से पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

करवा चौथ की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होती है. सरगी आमतौर पर सास अपनी बहू को देती हैं. इसमें फल, मिठाई, मेवे और दूसरी खाने-पीने की चीजें शामिल होती हैं. सरगी खाने के बाद महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं. पूजा में करवा चौथ की कथा सुनती हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोला जाता है.

ऐसे में अगर आप भी इस साल करवा चौथ का व्रत करने वाली हैं, तो आइए जानते हैं सरगी खाने का समय क्या है, शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और व्रत के दौरान किन धार्मिक नियमों का ध्यान रखना चाहिए.

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