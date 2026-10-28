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Karva Chauth Mehndi Design: करवा चौथ कल, यहां देखें मेहंदी के लेटेस्ट और खूबसूरत डिजाइन की Photos

अगर आप भी आज अपने हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगवाने वाली हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स की फोटोज लेकर आए हैं. आप इन डिजान्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

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Karva Chauth Mehndi Design: करवा चौथ कल, यहां देखें मेहंदी के लेटेस्ट और खूबसूरत डिजाइन की Photos
करवा चौथ मेहंदी डिजाइन की फोटोज-
(Photo Credit: Instagram)

कल यानी 29 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा. ऐसे में महिलाओं ने त्योहार की तमाम तैयारियां कर ली हैं. गौरतलब है कि करवा चौथ का त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस दिन वे अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की कामना से निर्जला उपवास रखती हैं. करवा चौथ के दिन महिलाएं खूब सजती सवरती हैं और खासकर अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगवाती हैं. अब, अगर आप भी आज अपने हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी लगवाने वाली हैं, तो यहां हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट और खूबसूरत मेहंदी डिजाइन्स की फोटोज लेकर आए हैं. आप इन डिजान्स में से किसी एक को चुनकर अपने हाथों को सजा सकती हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर- 

यहां देखें करवा चौथ मेहंदी डिजाइन की फोटोज- 

(Photo Credit- @pinkymehndiart/Instagram)

(Photo Credit- @pinkymehndiart/Instagram)

(Photo Credit- @riyamehndiartistpune/Instagram)

(Photo Credit- @riyamehndiartistpune/Instagram)

करवा चौथ के मौके पर ज्यादातर महिलाएं अपने हाथों पर इस तरह चांद, छलनी, करवा और चांद देखती हुई महिला वाले मेहंदी डिजाइन बनवाती हैं. अगर आप भी इस तरह की थीम बेस्ड मेहंदी लगवाना चाहती हैं, तो इन डिजाइन्स में से किसी एक को चुन सकती हैं.

(Photo Credit- @3d_henna_touch/Instagram)

(Photo Credit- @3d_henna_touch/Instagram)

अगर आपको ज्यादा भरे-भरे हाथ पसंद नहीं है, तो आप इस तरह की मिनिमल मेहंदी लगवा सकती हैं. मेहंदी के ये डिजाइन इन दिनों काफी ट्रेंड में भी हैं. 

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वहीं, अगर आपका पहला करवा चौथ है और आपको भरी-भरी मेहंदी पसंद है, तो आप इन डिजाइन्स में से चुन सकती हैं. 

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इन सब से अलग इन दिनों मेहंदी में इस तरह राइनस्टोन लगाना भी काफी ट्रेंड में है. इससे हाथ और भी खूबसूरत नजर आते हैं. ऐसे में अगर आप भी कुछ हटकर करना चाहती हैं, तो मिनिमल मेहंदी के साथ अपने हाथों पर इस तरह राइनस्टोन लगा सकती हैं या फुल हैंड मेहंदी में भी राइनस्टोन लगा सकती हैं. 

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