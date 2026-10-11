Diwali 2026: दिवाली से पहले मुख्य दरवाजे पर लटका दें ये खास पोटली, जानें मां लक्ष्मी से जुड़ा ये टोटका

दिवाली का त्योहार आने से पहले लोग घर की साफ-सफाई और सजावट में जुट जाते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने और घर के प्रवेश द्वार को साफ-सुथरा रखने का खास महत्व है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक उपाय चर्चा में है, जिसमें दिवाली से पहले घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े की एक छोटी पोटली लटकाने की सलाह दी जा रही है. मान्यता है कि इसमें कुछ खास चीजें रखने से घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि का माहौल बना रहता है. हालांकि, यह धार्मिक आस्था से जुड़ा उपाय है. इससे नकारात्मकता दूर होने या मां लक्ष्मी के घर में प्रवेश की कोई वैज्ञानिक गारंटी नहीं है.

लाल कपड़े की पोटली बनाने के लिए चाहिए ये चीजें

इस उपाय के लिए लाल रंग का कपड़ा, थोड़ी-सी पीली सरसों, एक बड़ी इलायची, चार लौंग, थोड़ा-सा कपूर और एक सिक्का लेने की सलाह दी जाती है. मान्यता के अनुसार, इन चीजों को एक साथ लाल कपड़े में रखकर छोटी-सी पोटली बना लें. इसके बाद कपड़े को अच्छी तरह बांध दें, ताकि उसमें रखी चीजें बाहर न गिरें.

घर के मुख्य दरवाजे पर किस तरफ लटकाएं पोटली?

बताए गए उपाय के अनुसार, पोटली को घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाना चाहिए. इसके लिए घर के अंदर से बाहर की तरफ मुंह करके खड़े हों. अब आपके दाहिने हाथ की तरफ जो हिस्सा आए, वहां दरवाजे के पास पोटली लटकाने की सलाह दी जााती है. धार्मिक मान्यता में इसे घर के माहौल को सकारात्मक बनाए रखने और सुख-समृद्धि की कामना से जोड़ा जाता है.

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दिवाली पर मुख्य दरवाजे की सफाई का भी है महत्व

दिवाली पर घर के प्रवेश द्वार को साफ रखना, रंगोली बनाना और दीपक जलाना कई परिवारों की परंपरा का हिस्साा है. धार्मिक मान्यताओं में साफ-सुथरे और रोशनी से सजे घर को शुभ माना जाता है. इसलिए पोटली जैसे उपाय के साथ घर की नियमित सफाई और सजावट पर भी ध्याान दें.

उपाय करते समय इन बातों का रखें ध्यान

यह पोटली धार्मिक आस्था और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. इसे लगाने से धन आने या हर तरह की नकारात्मकता खत्म होने की गारंटी नहीं है. अगर पोटली में कपूर रखाा है, तो उसे आग और गर्मी से दूर रखें. इसे बच्चों और पाालतू जानवरों की पहुंच से भी दूर लटकाएं.

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