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Cancer Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: घरेलू मामलों में आ सकता है बदलाव, बड़े खर्च से पहले करें पूरी जांच

Cancer Horoscope Today 15 September 2026, Kark Rashifal: निजी आराम और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं. मकान या जमीन के किसी सौदे में जल्दबाजी करना उचित नहीं. पुराने घरेलू मतभेद को फिर से उठाने से स्थिति उलझ सकती है.देर रात तक जागना या लगातार नकारात्मक खबरें देखना मानसिक थकान बढ़ा सकता है.

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Cancer Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: घरेलू मामलों में आ सकता है बदलाव, बड़े खर्च से पहले करें पूरी जांच
Cancer Aaj Ka Rashifal 15 September 2026 | Karka Horoscope Today
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Cancer Horoscope Today 15 September 2026, Kark Rashi ka Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन घर, निजी आराम और भावनात्मक स्थिरता से जुड़े विषयों को सामने ला सकता है. चंद्रमा चतुर्थ भाव में होने से बाहरी उपलब्धियों की तुलना में भीतर का संतुलन अधिक महत्वपूर्ण रहेगा. घर में किसी वस्तु की मरम्मत, व्यवस्था में बदलाव या लंबे समय से टल रहे घरेलू काम को पूरा करने का विचार बन सकता है.संपत्ति या वाहन से संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है. यदि खरीदारी की योजना है तो केवल पसंद देखकर निर्णय न करें, बल्कि कागजात, कीमत और रखरखाव से जुड़े खर्च भी जांच लें. मकान या जमीन के किसी सौदे में जल्दबाजी करना उचित नहीं होगा. पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और जरूरी कागजों की प्रतियां व्यवस्थित करने के लिए दिन अच्छा है. 

कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह स्थिर न रहने से काम की गति कभी तेज तो कभी धीमी हो सकती है. घर की कोई चिंता ऑफिस के काम पर असर डाल सकती है. कोशिश करें कि निजी परेशानी को तत्काल व्यावसायिक निर्णयों से न जोड़ें. वरिष्ठ व्यक्ति की किसी टिप्पणी को जरूरत से ज्यादा मन पर लेना भी आपके आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है. 

परिवार में वातावरण सामान्य रखने के लिए अपनी बात मनवाने के बजाय चर्चा का रास्ता अपनाएं. किसी करीबी व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव महसूस हो सकता है, लेकिन बिना पूरी जानकारी निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं रहेगा. पुराने घरेलू मतभेद को फिर से उठाने से स्थिति उलझ सकती है. आर्थिक रूप से घर-सजावट, इलेक्ट्रॉनिक सामान या सुविधा बढ़ाने वाली चीजों पर खर्च करने का मन हो सकता है. 

जरूरी और केवल पसंद के खर्च में अंतर करना आपके बजट को संतुलित रखेगा. किसी बड़े भुगतान से पहले दोबारा हिसाब कर लें. मन की बेचैनी कम करने के लिए आज शांत वातावरण उपयोगी रहेगा. देर रात तक जागना या लगातार नकारात्मक खबरें देखना मानसिक थकान बढ़ा सकता है. घर में प्रकाश और हवा का उचित प्रबंध रखें तथा कुछ समय अकेले शांत बैठने के लिए निकालें.

उपाय: शाम को शिव मंदिर में जल अर्पित करके ॐ नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें. माता दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर ॐ दुं दुर्गायै नमः का 108 बार जाप करें.
शुभ रंग: क्रीम

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