Aaj Ka Rashifal: आज दिवाली के दिन कई राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें मेष से मीन तक आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: आज 8 नवंबर और दिन रविवार है. आज दिवाली मनाई जाएगी. दिवाली का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर, जिम्मेदारियां और महत्वपूर्ण फैसले लेकर आ सकता है. चंद्रमा के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर पड़ेगा. आज के दिन किसी को धन का लाभ मिलेगा, तो किसी को प्यार, परिवार, रोजगार में शुभ संकेत मिलेगा. जानिए मेष से लेकर मीन तक, आज का राशिफल.

मेष राशि

परस्पर नोक झोक के योग बन रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें. दांपत्य सुख मिलेगा. समय कुछ विशेषताएं लिए आ रहा है. मेहनत के चलते सितारा बुलंद होगा. नेताओं से संबंधों का फायदा मिलेगा. शुभ समाचार आएगा. कानूनी विवाद सुलझ जाएगा. उन्नति पद समाचार से मन खुश होगा. पढ़ाई में मन लगेगा.

वृषभ राशि

यात्रा लाभप्रद रहेगी. सुख सुविधा की वस्तु मिलेगी. श्री वृद्धि से पड़ोसी को ईर्ष्या होगी. कानूनी विवाद से बचे रहें. मंदिर में दर्शन लाभ होगा. उन्नति पद समाचार से मन खुश होगा. बच्चों का मन पढ़ाई में अत्यधिक रूप से लगेगा. नए काम की रूपरेखा बना रही है. शत्रु षड्यंत्र लोको पवार से बचे रहें. बुराई करने वाले लोगों पर ध्यान ना दें.

मिथुन राशि

सोची समझी योजना कारगर रहेगी. कानूनी विवाद से राहत मिलेगी. चल अचल संपत्ति में फायदा होगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. नए काम बनेंगे. यश पल्लवती का सहयोग बनेगा. मेहनत से सितारा बुलंद होगा. इसलिए मेहनत पर निरंतर प्रयास परिश्रम करते रहें. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे.

कर्क राशि

राजनीतिक लाभ का सुयोग्य है. शौक मौज की वस्तु खरीदी जाएगी. शुभ अशुभ समाचार मिलेगा. आक्रमान्यता अदृश्य फलों में बाधक जाने कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है. योजना पूर्ति में किसी का सहयोग अपेक्षित रहेगा. बनी का प्रयोग सोच समझकर करें. मित्र सहयोग से अधूरा काम बनेगा. परिवार में जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा. यह समय बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर आ रहा है.

सिंह राशि

दूर समीप के लोगों से सावधान रहें. जमीन जायदाद वाहन आदि की खरीद में लाभ प्राप्त होगा. सहयोगियों के साथ मौज मस्ती का मौका मिलेगा. मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्यार प्रीति के चक्कर चलेगा. असामान्य स्थिति से गुजरना पड़ सकता है. इष्ट मित्रों के सहयोग की आशा व्यर्थ रहेगी.

कन्या राशि

देव दर्शन से आपका मनोकामना पूर्ण होगा. आगम प्रताप का नया रास्ता खुलेगा. सुबह अशुभ समाचार मिलेगा. भौतिक सुखों पर भोग के साधन सुलभ होंगे. बनते बिगड़ते कार्य से घबराएं नहीं. परिश्रम ही सफलता की कुंजी है. ऐसा सोच करके परिचित व्यक्तियों से सावधान रहें. नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं.

तुला राशि

आपका शुभ समाचार से पड़ोसी चलेंगे. विरोधियों के कुचक्र से बचें. स्वास्थ्य नरम चलेगा. जीवनसाथी का सहयोग प्राप्त होगा. चालू कार्यों में रुकावटें आएगी. दूर समीप की यात्रा संभव है. व्यर्थ ब्राह्मण विवाद से बचे रहें. अनजान व्यक्ति से दोस्ती आपके हित में नहीं रहेगी.

वृश्चिक राशि

कारोबार में आश्चर्यजनक लाभ होगा. बनते बिगड़ते परिवेश में नए आयाम मिलेंगे. भौतिक सुखों पर भोग का सामान खरीदा जाएगा. बढ़ाते उत्तरदायित्व को संभाले और सफलता के मध्य सफलता मिलेगी. विकास को नई दिशा मिलेगी.

धनु राशि

पड़ोसी गतिरोध पैदा करेगी. मर्यादा रहित व्यवहार छोड़ें. अधूरा पड़ा काम पूरा हो जाएगा. व्यापार में दिया गया धन से आपका कारोबार में प्रगति की प्राप्ति होगी. धन प्राप्ति का नया रास्ता खुलेगा. दोस्त के साथ यात्रा का समय मिलेगा. परिवार में खुशी तथा मंगल उत्सव मिलन हर्ष और लैस होगा. मित्रों से आर्थिक मदद की आशा न करें. अनपेक्षित आवागमन से जब होगा. इच्छित भूमि वाहन आदि का लेन-देन होगा.

मकर राशि

राजनीतिक क्षेत्र में आपका एक अलग जगह बनेगा. नौकरी का पूर्ण योग हैं. परिश्रम अत्यधिक रहने वाला है. अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. सूझबूझ से काम लें. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. उपयोगी वस्तु खरीदी जाएगी. समझ में मान सम्मान भी बढ़ेगा. तरक्की के अवसर मिलेंगे. व्यापारी नया काम शुरू कर सकते हैं. आर्थिक मदद मिलेगी.

कुंभ राशि

अधूरा काम पूरा हो जाएगा. मित्र संबंधियों से फायदा मिलेगा. कानूनी विवाद सुलझेगा. देश विदेश से शुभ समाचार आएगा. घर गृहस्ती में हास्य रस बढ़ेगा. स्वयं से सूझबूझ कर काम ले बच्चों के परिणाम उत्तम होंगे. इस समय कोई नया काम बनेगा. पदोन्नति का अवसर मिलेगा.

मीन राशि

देश-विदेश से शुभ समाचार मिलेगा. आमोद प्रमोद बढ़ेगा. योजना आपूर्ति में कोई रुकावट पैदा कर सकता है. ग्रह चल का प्रभाव मध्यम रहेगा. पारिवारिक क्षेत्र के सपोर्ट के द्वारा आपका कार्य बनेगा. शारीरिक व व्यापारिक परेशानियां बढ़ सकती है. कठिन परीक्षा का समय चल रहा है. दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा.